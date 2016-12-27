KOTON ALMANYA PAZARINDA

27 Aralık, 2016

Yorum Yok

Erdal Altuntaş

HAMBURG – Koton, 2016 değerlendirmesi ve 2017 hedeflerini açıkladığı basın toplantısını, Hamburg mağazasının açılışı nedeniyle Hamburg’daki Barcelo Hotel’de Türkiye’den de ekonomi gazetecilerinin katıldığı bir basın toplantısıyla gerçekleştirdi. Toplam 10 bin çalışanıyla hazır giyim sektörünün duayen ismi KOTON, Hamburg’da 2 bin metrekarelik muhteşem bir mekanda satışa başladı. Hamburgluların büyük ilgi gösterdiği açılışta, Koton için bu yılın yatırım yılı olduğuna dikkat çeken Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz “2016’da 4 yeni ülkeye daha girerek bulunduğumuz ülke sayısını 26’ya çıkardık” dedi. Koton’un 2016’da yatırımının üçte birini modaya yaptığını belirten Yılmaz, bu sayede yüzde 35 büyüme kaydettiklerini söyledi. “Durmak yerine hızlanmayı tercih ettik” diyen Yılmaz Yılmaz, Koton’un uygun fiyatlı modanın adresi olduğunu belirtti. Hamburg’un en işlek alışveriş caddelerinden biri olan Spitalerstrasse üzerinde bulunan Koton Hamburg Mağazası, açılışının ikinci gününde Koton’un Dünya genelindeki toplam 472 mağazası içinde en yüksek ciroyu yakalayarak birinci sıraya yerleşti.

MODA KOTONDA

Hazır giyim organize pazarı yüzde 15 büyürken Koton’un bu oranın iki katından fazla, yüzde 35 büyüdüğünü söyleyen başarılı işadamı Yılmaz, Koton’un 400 kişilik marka ve tasarım ekibiyle her yıl 50’den fazla koleksiyonda yılda 30.000 farklı modeli müşterileriyle buluşturarak modayı belirlediğine değinerek, “Tüm adımlarımızı modayı merkezimize alarak atıyoruz. Yaklaşık 30 yıla varan yolculuğumuzda hep odaklandığımız ‘moda’yı bu yıl daha fazla seslendirdik. İlk kez bir marka yüzü ile çalışarak ‘Moda, Koton’da’ mottomuzu müşterilerimizin zihninde daha da perçinledik. Mesajlarımız müşterilerimiz tarafından heyecan ve ilgiyle kabul gördü. Bu heyecan ve ilgi sayesinde iletişimini yaptığımız jean, triko ve kaban kategorilerinde iki katına ulaşan satış artışları gördük” dedi. Koton müşterilerinin mağazaları ayda yaklaşık üç kez ziyaret ettiğini, bu rakamın sektör ortalamasının yaklaşık iki katına denk geldiğini belirten Yılmaz Yılmaz, “Her gün 80 yeni seçeneği müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşterilerimiz mağazalarımıza her geldiklerinde hep yeni trendler ve yenilenen çeşitlerle karşılaşıyorlar ve bu çeşitlerin de tükeneceğini, kısa bir süre sonra yenileneceğini bildikleri için ‘kaçırmadan alayım’ duygusunu yaşıyorlar. Bu da Koton’un performansını artırıyor ve hızlı moda markası olarak önemli bir yere taşıyor” dedi.

85 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK

2016 yılında yurt içinde 30, yurt dışında 45 olmak üzere 75 yeni mağaza açtıklarını ve bu mağazalarla yaklaşık 1700 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, şunları söyledi: “Yıl boyunca yurt dışında toplamda 45 mağaza açtık. Bu 45 mağaza ile 930 kişiye istihdam sağladık. Bugün itibarıyla yurt dışındaki mağaza sayımız 182’ye ulaştı ve yurt dışı satışlarımız, toplam satışlarımızın yüzde 25’ini oluşturuyor. Yurt içindeki mağaza sayımız ise bu yıl yeni açtığımız 30 mağaza ile 290’a ulaştı. Türkiye’deki illerin yüzde 95’inde mağazamız bulunmaktadır. Bu 290 mağazanın 192’sini AVM, 98’ini cadde mağazaları oluşturuyor. Yeni 30 mağazamız ile 700 kişiye istihdam sağladık. Türkiye’ye 85 Milyon TL, yurt dışına yaklaşık 103 Milyon TL yatırım yaptık.”

BU YIL YATIRIM YILI OLDU

2016’yı 2,8 Milyar TL perakende cirosu, yaklaşık 500 milyon TL (135 milyon USD) ihracat ile kapatmayı öngördüklerini belirten Yılmaz Yılmaz, 2016’nın farklı kategorilerde yeni yatırım kararları açısından da hareketli bir yıl olduğunu söyledi. Koton Jeans ve Koton Beauty’nin bu yılki yatırımlarında öncelikle konsantre oldukları kategoriler olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle dedi: “İlk olarak İstanbul, Trabzon ve Rize’de açtığımız Koton Jeans mağazalarımıza İstanbul Sancaktepe ve Ordu mağazalarımızı ekledik. 5 yıl içinde 50 milyon dolar yatırım hedeflediğimiz Koton Jeans mağazalarımızın toplam cirosunun 700 milyon TL olacağını öngörüyoruz. Sadece parfüm ile giriş yaptığımız Koton Beauty’de ise ürün sayımızı artırarak bu yıl 12 milyon TL yatırım yaptık.”

HEDEFİMİZ BU YIL 67 YENİ MAĞAZA

2017’de 31’i yurt içinde, 36’sı yurt dışında olmak üzere 67 yeni mağaza açmayı hedeflediklerine de değinen Yılmaz Yılmaz, Koton’un bulunduğu ülke sayısını 2017’de 26’dan 29’a çıkaracaklarını söyledi. Yeni yılda yurt içinde yüzde 33, yurt dışında yüzde 67 olmak üzere ortalama yüzde 42 büyümeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, özellikle Batı Avrupa’nın Koton’un radarında olacağını söyledi. Türkiye’de hazır giyim organize perakende pazarının toplam pazardan aldığı payın henüz yüzde 50’lerde olduğunu hatırlatan girişimci, “Batı ülkelerinde bu oran yüzde 80’lerde. Türkiye’de halen gidilecek çok yolumuz var. Onun için hızla büyümeye devam edeceğiz. Genç nüfusun tüketim alışkanlıkları ve potansiyeli düşünüldüğünde Koton’un önümüzdeki üç yıl içinde en az 2 kat büyüyeceğini söyleyebiliriz” dedi.

GÖZDE RENK SİYAH

Koton’un Fahriye Evcen’li ilk reklam filminde “Şimdi Siyah Jean Moda, Moda Koton’da” söylemini kullandığını hatırlatan Koton Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise, bu reklamın ardından rakipler dahil neredeyse tüm vitrinlerin siyah jean ağırlıklı tasarlandığını, kumaşçılarda siyah denimin tükendiğini, pazarı Koton’un şekillendirdiğini söyledi. Hızlı modanın artık başlı başına oyun değiştirici bir faktör olduğunu belirten Gülden Yılmaz, günümüzün hızla değişen dünyasında tüketicilerin sürekli yenilenmeyi istediklerini söyledi. Müşterilerin mağazalarda her gün yeni bir şeyler görmek istediklerini belirten Gülden Yılmaz şunları söyledi: “Koton’da 400 kişiden oluşan marka ve tasarım ekibimiz var. Bu ekibi WGSN’nin kreatifinden sorumlu başkan yardımcılığı pozisyonunu bırakarak Koton’a gelen Tasarım Direktörümüz Isham Sardouk yönetiyor. Isham liderliğinde Koton Design Lab’i kurduk. Design Lab bir tasarım laboratuvarı, bir kuluçka merkezi gibi çalışıyor. Yeni fikirler, yeni konseptler, inovasyonlar için bir nevi düşünce kuruluşu. Temel amacı, trendleri öngörmek ve bunları Koton’da farklı müşteriler için çalışan marka ve tasarım ekiplerine görünür ve anlaşılır kılmak.”

DÜNYA MARKASI OLACAK

Koton’un moda ve yeniliğe yaptığı yatırımların müşteri tarafında da karşılığını bulduğunu söyleyen Gülden Yılmaz, “Bu da bizi modaya, yeniliğe, özgür ve yenilikçi çalışma ortamına daha fazla yatırım yapmaya heveslendiriyor. Moda cesaret işidir. Yenilik karşısında cesaretli olan, denemekten korkmayan kazanıyor. Biz de bu alanda iyiyiz. İş bilgimiz, vizyonumuz, çabamız, tutkumuz ve müşterilerimizden aldığımız güç ile Koton, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen moda markalarından biri olacak” dedi. E-Ticarette şu anda yüzde 3’lerde olduklarını da belirten Yılmaz, “Önümüzdeki 5 yıl içinde bu alanda yüzde 10’lara çıkmayı hedefledik” dedi.

İLKLERİN ŞEHRİ HAMBURG

Koton’un Almanya’daki ilk mağazası olan Hamburg Mağazası toplam üç kattan ve 2 bin m2’den oluşuyor. Bir cadde mağazası olan Koton Hamburg mağazası için istihdam edilen kişi sayısı outsource edilen işler ile birlikte 45. Hamburg’un en işlek alışveriş caddelerinden biri olan Spitalerstrasse üzerinde bulunan Koton Hamburg Mağazası, açılışının ikinci gününde Koton’un toplam 472 mağazası içinde en yüksek ciroyu yakalayarak birinci sıraya yerleşti. 16 Aralık’ta kapılarını modaseverlere açan mağaza, açılış haftası boyunca en yüksek ciro yapan ilk 3 mağaza arasındaki konumunu korurken, genel anlamda da her zaman ilk 10’a girmesi bekleniyor. Basın toplantısından sonra gazetecilerle birlikte mağazayı gezen Gülden ve Yılmaz Yılmaz çifti, Hamburg’daki mağazalarından da alışveriş ederek “Mağazamız çok güzel olmuş, beğendik. Herzaman alışveriş edecek fırsat bulamıyoruz” diyerek kendi mağazalarından alışveriş ederek Türkiye’ye götürdüler.



Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

