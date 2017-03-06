Kripto paraleller iş başında !

6 Mart, 2017

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Avrupa’da yaşayan Türk seçmenlere karşı fişlenme iddiası

Mehmet Ardıç Avrupa’da yaşayan bir çok Türk Vatandaşı 27 mart 9 nisan sürecinde yapılacak olan referandumda oy kullanmak için heyecanla beklerken, seçmen kaydı yenileme süresinin bitmesinin akabinde, Avrupalı Türk seçmenlerden bir çok şikayet gelmeye başladı.

Sosyal medya hesaplarından Avrupa’daki konsolosluklarda usulsüzlükler yapıldığı iddiaları dillendirilmeye başlandı.

Bizlere ulaşıp Almanya’da Türkiye cumhuriyeti konsolosluğunda seçmen kaydını yenilemeye giden bir Türk vatandaşının yaşamış olduğu olayı aktarıyoruz ; Ailemizde üç kişi oy kullanma hakkına sahipti bundan önce gerçekleşen üç seçimde de oy kullanmıştık o yüzden yüksek Seçim kurulu internet sitesinden seçmen kaydı sorgulama gereği hissetmedim, fakat bir arkadaşımın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yüksek Seçim kurulunun internet sitesinin reklamını gördüm ve paylaşımında seçmen kaydı yapmamızı ısrarla belirtiyordu.

Arkadaşımın paylaşımından yola çıkarak seçmen kaydını sorgulamak istedim ve geçmiş üç seçimde oy kullanmama rağmen seçmen kaydımın çıkmadığını gördüm bunun üzerine aile fertlerimin seçmen kayıtlarını kontrol ettim maalesef üçümüzünde kaydı çıkmamıştı.

Bunun üzerine Almanya Dortmund şehrinde bulunan Türkiye cumhuriyeti konsolosluğuna giderek seçmen kaydımızı yaptırmak istedik, kaydımızı yenile etmeye gittiğimizde oradaki bulunan bir konsolosluk görevlisi kayıt yenilemeye gelmiş olan sırada bekleyenlere Önceki seçimlerde oy kullananların seçmen kaydı yapmasının gerek olmadığına ve sırada boşuna durmamaları gerektiğini telkin ettiğine şahit oldum Ve hemen kendisine söyledim biz de üç kişiyiz bundan önceki seçimlerde oy kullanmamıza rağmen seçmen kaydımız çıkmadı O yüzden buradayız dedim, bunu söylemem üzerine Türkiye’den herhangi bir işlem yapmamızdan dolayı seçmen kaydımızın çıkmadığını belirttiler, yine itiraz ederek herhangi bir resmi işlem de bulunmadığımı adres değişikliği yapmadığımı belirttim.

Eğer arkadaşımın sosyal medya paylaşımından yola çıkarak seçmen kaydını kontrol etmemiş olsaydım ya da konsolosluk çalışanının sözlerine inanmış olsaydım malesef Ülkemiz için Çok büyük öneme sahip olan bu referandumda oy kullanamayacaktık.

Önceki seçimlerde Ysk tarafından yapılan yanlışlıklar ve fetö terör örgütü üyelerinin sistemi sabote etmesi ile bir çok avrupalı seçmenin randevu sistemi ile engellediğine şahit olmuştuk.

Başımdan geçen bu olay sonrası yaptığım araştırmalarda, Avrupa’da yaşayan muhafazakar seçmenin sosyal medya hesaplarından isimlerinin belirlenerek seçmen kayıtlarında şaibe yaratacak değişiklikler yapıldığı konusunda duyumlarla karşılaştım ve yaşadığım bölgede bir çok seçmenin önceki seçimlerde oy kullanmasına rağmen seçmen kayıtlarının çıkmadığını öğrendim.

Bu yaşadıklarım Sonucu kripto fetö terör örgütü üyelerinin konsolosluklarda ve yüksek Seçim kurulu’nda biz Avrupalı muhafazakar seçmenlere yönelik bir tuzak kurdukkları olasılığını düşünmeden edemiyorum.

Devletimizin bu konuda araştırma yapmasını talep ediyorum.

Bizlere bu açıklamada buluna vatandaşımız konsolosluk adresini ve çalışanların ismini de vererek bizleri bilgilendirmiştir.

Habercilik etiği ve kişisel bilgilerin korunması yönündeki ciddiyetimize istinaden konsolosluk ve konsolosluk çalışanlarının isimlerini yayınlamıyoruz.

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