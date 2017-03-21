KT Bank AG Büyüyor

21 Mart, 2017

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Almanya ve Euro Bölgesinde ilk faizsiz banka olarak Frankfurt am Main’de kurulan ve bu şehrin yanı sıra Berlin, Köln ve Mannheim şehirlerinde de şubeleri bulunan KT Bank AG, güçlü büyümesine devam ediyor. Etik değerlerle hizmet veren, faizsiz bankacılık sektörünün öncüsü KT Bank AG, finansal göstergelerini istikrarlı bir şekilde geliştirirken, bankanın Almanya pazarındaki kuruluş safhası da resmen tamamlandı.

Altyapısal kuruluş safhasının tamamlanmasıyla birlikte 2015 Temmuz ayında faaliyete geçen KT Bank AG, 2017 yılında da büyüme sürecini devam ettiriyor.

Temel başarılar

Bireysel ve kurumsal müşteriler için geniş ve yenilikçi finansal ürün ve hizmetlerden oluşan ve son teknolojik standartları taşıyan bir portföy başarıyla uygulamaya konuldu. Tüm ürünler İslami Bankacılık Esaslarına Uygunluk Sertifikaları aldı.

KT Bank AG’nin toplam aktif büyüklüğü 2016 yıl sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kart artış göstermiştir.

KT Bank AG’nin portföyünde finansal kuruluşlara yönelik Euro transferlerine aracılık etmektedir. Bunun dışında online hesap açma sistemi de hizmete alınarak dijital bankacılığa ilk adım atılmıştır.

KT Bank AG Gözetim Kurulu Başkanı ve ana ortak olan Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2017 yılında KT Bank AG varlıklarında yüzde 80’lik bir artış ile büyümenin devam edeceğini belirtti. Uyan “Bu büyümeyi tek başımıza gerçekleştirmedik. Almanya’daki Bankacılık otoritesinin bu yeni iş modelinin hayata alınmasında ciddi destekleri oldu. Euro Bölgesindeki iş ve siyaset dünyası, faizsiz bankacılığın Batı ekonomilerinde istikrarlı ve etik esaslara dayalı bir finans pazarına katkıda bulunabileceği konusunu sahiplendiler. Diğer yandan Kuveyt Türk olarak kurulduğumuz günden bu yana sağlam adımlarla ilerliyor, uluslararası ölçekte ise İslami finans kurumlarının öncülerinden biri olan ana ortağımız Kuveyt Finans House tarafından da destekleniyoruz” dedi.

2017 Nisan sonunda yeni Genel Müdür atanıyor

Uyan: “Yakın bir zamanda KT Bank AG‘de yeni bir genel müdür ataması da yapılacak. 2012 yılı Ağustos ayından itibaren KT Bank AG’nin kuruluş projesinde yer alan ve 2015 Mart ayından itibaren bankamızın Kurucu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Ozan bey, 2017 Nisan ayı sonunda bayrağı çalışma arkadaşı ve halen KT Bank AG kurul üyesi olan Ahmet Kudsi Arslan‘a devredecek ve Arslan yeni Genel Müdür olarak atanacak. Kemal Ozan, “bilgi ve tecrübesi ile KT Bank AG’nin Euro Bölgesi’nde gösterdiği faaliyetlerde ve katılım bankacılığının kuruluş aşamasında önemli bir rol oynamıştır. Bu süreçteki destekleri ve emeklerinden ötürü Sayın Ozan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kemal Ozan: “KT Bank AG‘nin kuruluş safhasının tamamlanmasıyla birlikte misyonumu tamamlamış bulunmaktayım. Böylesine önemli bir projenin ve ekibin bir parçası olmaktan ve bu sürece katkıda bulunmuş olmaktan dolayı çok gururluyum ve artık yeni denizlere yelken açmamın zamanı geldi” dedi.

Ana ortak Kuveyt Türk‘te yirmi yıldan bu yana çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Ahmet Kudsi Arslan 2017 yılının başarılarla dolu bir yıl olacağını tahmin ettiğini belirterek: “KT Bank AG bugün 70 çalışanı, dört şubesi ve istikrarlı bir seyir izleyen müşteri talebiyle çok iyi bir durumda. Güçlü ana ortağımız, Türk ve Müslüman topluluklar ile sosyal sorumluluk sahibi etik bankacılığa ilgi duyan Alman müşterilerimizin desteğiyle büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

Karşılıklı kazanmaya ve etik esaslara dayalı İslami bankacılık

İslami bankacılık, müşterilerle mal ve hizmet ticaretine dayalı kâr paylaşımı esaslı faizsiz bir bankacılık modelidir. Etik ve islami bankacılığa aykırı yüksek risk arz eden ticari işlemlerin yanı sıra alkol, domuz ürünleri, kumar, silah ve tütün gibi İslami esaslarla bağdaşmayan mal veya hizmetleri temin eden şirketlere aracılık yapılması da yapılması yasaktır.

İslami bankacılık “sosyal sorumlu yatırım“ (SRI) sektörünün bir kategorisidir. KT Bank AG, evrensel etik ilkelere göre sürdürülebilir ve sosyal sorumlu bankacılık esaslarıyla faaliyet göstermektedir.

KT Bank AG, Almanya’da ve Euro Bölgesinde İlk İslami Bankadır.

KT Bank AG, Almanya’da ve Euro Bölgesinde faizsiz bankacılık kurumu olarak İslami bankacılığın etik, sürdürülebilir ve şeffaf esaslarına uygun düşen finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır.

KT Bank’ın merkezi Frankfurt’ta bulunmaktadır. Banka İstanbul merkezli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin yüzde 100 iştiraki olarak kurulmuştur. Kuveyt Türk, Türkiye’de İslami bankacılık sektörünün lideridir. Kuveyt Türkün hissedarları arasında uluslararası ölçekte en önemli İslami bankalardan biri olan Kuveyt Finans Kurumu da bulunmaktadır.

Kuveyt Türk Almanya’da 2004 yılından itibaren Manhaim da bulunan temsilcilik şubesi ile İslami bankacılık prensiplerini Alman toplumuna aktarmaktadır. 2010 yılında, KT Bank AG’ye Federal Finansal Denetim Kurumu (BaFin) tarafından EEA dışı mevduat aracılığı lisansı verildi. 2015 Mart ayında ise, 2012 yılında yapılan başvurunun ardından BaFin, KT Bank AG’ye Almanya’da mevduat ve kredi temini konularında Almanya kanunları uyarınca tam teşekküllü bankacılık lisansını verdi. KT Bank ayrıca, 100,000€’a kadar müşterilerimizin mevduatlarını teminat altına alan „Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)“’nin bir üyesidir. 1 Temmuz 2015 itibariyle KT Bank operasyonel faaliyetlerine başlamıştır.

www.kt-bank.de

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