KT BANK AG’YE YENİ ÜYE

12 Ocak, 2017

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FRANKFURT – Berlin, Köln, Mannheim ve Frankfurt şehirlerinde şubeleri, Frankfurt am Main’da da Genel Müdürlüğü bulunan, Almanya ve Euro Bölgesinin ilk İslami Bankası KT Bank AG’nin Yönetim Kuruluna yeni üye atandı. KT Bank AG’nin Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kudsi Arslan, 01.01.2017 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyesiliğine getirilmiştir. KT Bank AG, Türkiye’nin önde gelen katılım bankalarından olan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin %100 iştirakidir. Kuveyt Türk’ün ana hissedarı olan Kuwait Finance House, dünyanın en önemli İslami bankalarından biridir. Ahmet Kudsi Arslan, Kuveyt Türk’te yaklaşık yirmi yılı bulan bankacılık tecrübesine sahip olup finansal analiz, pazarlama ve şube müdürlüğü, Krediler ve Özel Bankacılık gibi farklı birimlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Faizsiz bankacılık alanındaki tecrübesi ile Arslan, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ozan liderliğinde ve diğer Yönetim Kurulu Üyesi Torsten Lüttich ile birlikte başarılı bir 2017 yılı bekliyor.

Faaliyetlerine Temmuz 2015’te Almanya’da başlayan KT Bank AG büyümesini 2017 yılında da sürdürüyor. KT Bank AG’nin hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için sunduğu İslami bankacılık prensiplerine uygun finansal ürünler müşteriler, medya ve kamuoyu tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.

İSLAMİ BANKACILIK

KT Bank AG, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Bu bankacılık türünde faiz, spekülasyon ve kumar yasaklanmıştır. Ticaret şeffaf ve gerçek ticarete konu emtia ile yapılmaktadır. KT Bank AG borç para vermek yerine gerçek ticarete konu mal ve hizmetleri finanse eder. Ticari işlemlerde aşırı risk ve şirkete zarar veren öğeler bulunmamalıdır. Çok borçlu ve aşırı riskli şirketlere yatırım yasaktır. Ayrıca alkol, domuz eti, tütün, silah ve benzeri sanayilere yatırım yapılmamaktadır.

KT Bank AG – Almanya ve Euro Bölgesinin ilk İslami Bankası

İstanbul’daki Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin %100 iştiraki olan KT Bank AG; Almanya’nın ve aynı zamanda Euro Bölgesinin bankacılık bilinci ve şeffaflık ilkelerine uygun finansal ürün ve hizmetler sunan ilk İslami bankasıdır. Böylece hem bireysel hem de ticari müşteriler, hangi dünya görüşüne sahip olursa olsunlar, İslami değerler doğrultusunda toplumsal sorumluluk bilinci ile yapılan yatırımlardan yararlanabilirler. Kuveyt Türk 2004 yılında Almanya’da bir temsilcilik ofisi açmış, 2010 yılında fon toplama aracılık lisansı ile birlikte Almanya pazarına başarılı bir giriş yapmıştır. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., 2012 yılı Ekim ayında banka lisansını almak üzere Alman Federal Mali Denetim Otoritesi’ne (BaFin) başvurmuş, 2015 yılı Mart ayında mevduat toplayabilmek ve kredi verebilmek için gerekli tam teşekküllü bankacılık lisansını BaFin’den almıştır. Böylelikle Alman hukukuna göre KT Bank, Yatırım Kredi Kuruluşu statüsüne girmiş, Alman Bankaları Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (EdB) üyesi olmuştur. 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren KT Bank AG bankacılık işlemlerine başlamıştır.

www.kt-bank.de

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