Küçük Mehmet’ten büyük başarılar

20 Ocak, 2017

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STUTTGART- Stuttgart Başkonsolosluğu’nun düzenlemiş olduğu, ‘İstiklâl Marşını en iyi okuma yarışması’nda 12 yaşındaki Mehmet Kanelci birinciliğe layık görüldü. Daha önce Kısa adı LUTEV olan Ludwigsburg ve Çevresi Türk Okulları Okul Aile Birlikleri Derneği’nin düzenlemiş olduğu yarışmada da birinci olan Mehmet Kanelci, muhtelif zamanlarda düzenlenen en güzel hutbe okuma yarışmalarında da çeşitli dereceleri olan Küçük Mehmet, DİTİB tarafından düzenlenen ‘Genel Kültür yarışması’nda da dereceye girdi. Aynı zamanda, Gymnasium öğrencisi olan Küçük Mehmet, okul yaşamında da oldukca başarılı bir grafik sergiliyor.

Almanya’da yaşayan Bolu-Gerede’li bir ailenin üç çocuğundan biri olan Mehmet Kanelci, okulunda ve çevresinde de efendi biri olarak tanınıyor ve oldukca seviliyor. Küçük Mehmet’in anne ve babası Melek ve İsmail Kanelci, elini attığı her işte başarılı olan çocuklar ile gurur duyduklarını belirterek, Belçika da Başbakan yardımcısı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş’un da katılacağı bir salon programından davet aldığını kaydettiler.

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