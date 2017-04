KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORLAR

25 Nisan, 2017

Muzaffer Çetin

KARLSRUHE- Karlsruhe’de Mayıs 2010 yılında Folklor Eğitmeni Sevican Çelik tarafında kurulan uluslar arası Folklor grubu ” Mozaik – Türk Halk Oyunları” etkinliklerdeki folklor gösterileriyle, adeta izleyenleri büyülüyor. 42 dansçı ile Folklor gösterilerini büyük bir başarıyla sergileyen Mozaik, gurubunun üyeleri arasında Türk, Alman, İran, İtalyan, Kazakistan ve Sırp’lardan kurulu 7 ile 35 yaş gurubunda öğrenciler bulunuyor. Eğitmen Sevican Çelik ve Seher Hasanovic yönetimindeki Mozaik; çocuklar, yıldızlar ve yetişkinler gurubu olarak sergiledikleri Halk oyunları yurttaşlarımız tarafından ilgi ile takip ediliyor. Mozaik -Türk Halk Oyunları yöneticisi folklor eğitmeni Sevican Çelik, ”Mozaik’in temel amacı; Baden bölgesinde her kültürden gençleri bir araya toplayarak kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktır. Böylece, iki kültür arasında büyümüş gençlerin, kendilerini ifade edebilecekleri ve yeni dostlukların oluşturulması hedeflenmektedir. Gençlerimizin, halkımızın ve Avrupalıların kültür-sanat duyarlılıklarını artırmak. İnsanımızın beğeni kültürünü geliştirmek, gençlerimizin sanat eğitimlerini desteklemektir. Sanat alanındaki eserlerimizi kültür-sanatımızı tanıtmak, bu yolla, sanata, karşı ilgi duyulmasını sağlayarak insanımızın duygu dünyasını zenginleştirerek ufuklarını geliştirmek. Kültür ve Sanata duyarlı bireylerden meydana gelen bir toplum oluşturmak ve böylece gelecek kuşaklara Türk kültür ve sanatsal değerlerimizin aktarmak. Karadeniz’in horonu, Ege’nin zeybeği yada Doğu’nun halayı olsun; her yörenin kendine has bir özeliği var. Bir mozaik oluşturmuş bu kültürümüzü yakında tanımak istiyorsanız çalışmalarımıza katılın” dedi.

Sponsorluk yapacak işadamlarımıza sesleniyoruz:

Eğitmen Çelik, Bizler Türk Halk Dansları’na gönül veren genç bir grubu. Folklor grubumuz Anadolu’nun mozaiğini Türk ve Alman halkına sergiliyor. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yapılan festival ve yarışmalarda Türkiye’yi, Türk toplumunu ve Türk kültürünü en iyi şekilde temsil etmek için kısıtlı olanaklarla mücadele ediyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız Katıldıkları önceki yarışmalarda 2.lik 3.lik ödülü alan genç çocuklar yaklaşık 6 yıldır bunun gibi faaliyetlere katılıyor. Tek sıkıntımız sponsor bulamayışımızdır. Bu bölgede olan işadamlarımıza çağrı yapıyorum bizlere sponsorluk yaparak destek versinler. Çalışma yaptığımız salonun kirasının küçük bir bölümü ancak finanse ediliyor. Baden bölgesindeki başarılı olan bu gibi faaliyetleri destekleyecek esnaf ve işadamlarına sesleniyorum. Sıkıntı çektiğimiz en önemli konu ise kültürümüze ait folklor elbiseleridir. Atatürk, ‘Halk Oyunları Oynamak şeref, Oynatmak görev, yaymak ve yaşatmak kutsallıktır’ diyerek Halk Oyunlarımızın değerini ortaya koymuştur. Bizde grup olarak bu söylemi benimsedik dedi.

