Kültürümüzü yaşatmalıyız

27 Nisan, 2017

Yorum Yok

HAMBURG – Giresun’un Görele ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü Derneği, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı, kurulduğu 2008’den beri aralıksız olarak her yıl kutluyor. Hamburg’da 500’ün üzerinde nüfusları olan Soğukpınar Köyü Derneği Başkanı Atik Topal “2008’de kurulan köy derneğimiz Hamburg’da faaliyet gösteren en büyük köy derneklerinden biridir. Bayramlarda ve 23 Nisan’da sürekli bir araya geliyoruz. Ayrıca piknik, futbol turnuvası, saz kursu ve folklör gibi başka etkinliklerimiz de oluyor” dedi. 23 Nisan’a çok önem verdiklerini hatırlatan Topal “Almanya’da doğan yeni neslimize doğduğumuz ülkenin geleneklerini yaşatmak, dini ve milli kültürlerimizi yaşatmak ve unutturmamak istiyoruz. Biliyoruz ki dilini ve dinini unutmayanlar, ülkesiyle olan bağlarını da koparmazlar” dedi.

Sternschanze’deki bir okulda yapılan 23 Nisan etkinliğine katılan Hamburg Muavin Konsolosu Bilal Çamlık ise yaptığı konuşmada herkesin 23 Nisan çocuk bayramını kutlayarak “Küçük bir köy derneği olarak gurbette bu kadar coşkulu ve kalpten yaptığınız bu kutlamadan dolayı sizleri tebrik ederim. Köy derneği olmanıza rağmen birçok dernekden daha aktifsiniz. Bu kadar kalabalık bir kitleye birçok köklü dernek bile ulaşamıyor. Birlik ve dirliğimizin devamı için milli bayramlarımızın kutlanmasına her zaman ihtiyaç olacaktır” dedi. Konuşmalardan sonra Soğukpınar Köyü çocukları tarafından gösteriler, aileler tarafından heyecanla izlendi. Yapılan tombala çekilişyle de katılımcılara çeşitli hediyeler verilirken, hepsi birbiriyle komşu ve akraba olan köylül

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook



Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...

erin evden getirdikleri ikramlar oldu.