Kupa Beyi TURANSPOR MANNHEİM

2 Mayıs, 2017

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Kâmil Yılmaz

EDİNGEN – NECKARHAUSEN – Almanya’nın Baden Futbol Federasyonu Kreisliga A temsilcimiz 1. FC Turanspor Mannheim, Rothaus Bölge Kupası final maçında rakibi SKV Sandhofen’i 5-3 mağlup ederek, kupaya uzandı. Kurulduğu 2001 yılından bu yana ilk defa böyle bir kupayı kazanan temsilcimiz, 120 dakika süren mücadele sonunda kupayı müzesine götürdü. Mehmet Ali Topal tarafından çalıştırılan 1. FC Turanspor Mannheim, yağmurlu ve sadece 320 futbolseverin izlediği karşılaşmada mutlu sona ulaştı. Maçın henüz 8. Dakikasında kalesinde gördüğü gol ile şoku yaşayan temsilcimiz, ilkyarının son saniyelerinde kazandığı penaltı vuruşunda Semih Adanır topu dışarı atınca devreyi 1-0 mağlup kapattı.

3 KIRMIZI 2 PENALTI

İkinci yarının başında 47. Dakikada kazanılan serbest vuruşta topu filelere gönderen Semih Adanır, skoru 1-1 yaparken, aynı zamanda kendisini affettirdi. Turanspor’un sevinci uzun sürmedi. Nitekim futbolcumuz Lamin Kanteh son adam olarak rakibini durdururken yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Rakibin kazandığı penaltı vuruşu ile skor 2-1 oldu. 58. dakikada bu sefer rakip futbolcu Yavuz Cömert’e ceza sahası yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, kazanılan penaltıyı gole çeviren Yavuz Cömert, skora tekrar dengeyi getirdi (2-2). Karşılaşmanın 83. Dakikasında Yusuf Erkan Çekemci ile bir gol daha bulan Turanspor Mannheim, maçın galibi gibi görünse de müsabakanın uzatmalarında 90+3’te bir gl daha bulan rakip SKV Sandhofen, maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda her iki takım galibiyet için büyük mücadele örneği sergilerken 103. dakikada rakip oyuncunun kırmızı kart görmesiyle sahada 9 kişi kaldı. Uzatmaların 115. Dakikasında Hakan Yıldız ile bir gol daha bulan temsilcimiz, 4-3 öne geçerken, 119. dakikada Yavuz Cömert maçın skorunu tayin eden golü ağlara gönderdi (5-3).

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