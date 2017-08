Kurban et-ikram et-memnun et

16 August, 2017

Hasene Derneği her yıl kurban bayramından önce düzenlediği kampanya aracılığı ile milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım eli uzatıyor. Bağışlanan kurban hisseleri dünyanın farklı bölgelerinde, farklı mağduriyet ve mazlumiyet içerisindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

„Kesilen kurbanların etleri de, kanları da Allah’a ulaşmaz; fakat sizin takvanız O’na ulaşır…“

(Hac suresi, 22:37)

100 ÜLKE VE BÖLGEDE, 400 GÖZLEMCİ NEZARETİNDE

Hasene Derneği ‚Kurban et, ikram et, memnun et‘ sloganı ile başlattığı kurban kampanyasını 100 ülke ve bölgede, Türkiye’de 30 ilde, 400’den fazla gözlemci nezaretinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Kampanyaya olan ilgiye göre Türkiye’deki il sayısı artırılacak. „Kurban et, ikram et, memnun et“ sloganı ile Avrupa’daki birçok ülkenin yanı sıra, Türkiye, Kanada ve Avustralya’daki hayırseverler kurbanlarını Asya’da, Afrika’da, Avrupa ve Güney Amerika’daki kardeşleri ile paylaşacaklar. Sloganın yaptığı çağrışım şudur: Kurban hissesi bağışında bulunacak hayırseverler kurbanlarını uzaklarda zorluk ve sıkıntı içerisinde bulunan mazlum ve mağdurlar için kurbanlarını ikram edecekler, onların memnuniyetlerine ve sevinçlerine vesile olacaklar. Bu sevinç, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren, kurban kesme durumu olmayan, açlık ve kıtlık altında yaşamak zorunda kalan kimselerin sevinci olacak. Kuran kampanyası uzaklar ile yakınları birbirlerine yaklaştıracak ve sevinçlerin paylaşılmasına, güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olacak.

KURBANLA UMUDU YAŞATMAK

Bugünkü imkanlar uzakları yakın kılıyor. Bugün kurbanları dünyanın farklı kıtalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak mümkün. Hasene Derneği kurban kampanyası ile uzakları yakın kılıyor. Hayırseverlerden aldığı vekaleti binlerce/ on binlerce km ötelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kurban bağışında bulunan hayırseverlerin kurbanları çocuklarına yiyecek bulmakta zorlanan Afrikalı çaresizlere, yerlerinden ve yurtlarından çıkarılmış, farklı ülkelerde mülteci durumunda yaşama tutunmaya çalışan mazlumlara, Güney Amerika’daki ihtiyaç sahiplerine, Asya’daki ve Balkanlardaki mağdurlara ulaştırılıyor. Hayatlarında et yememiş, belki yılda bir defa kurban kampanyası vesilesiyle et yiyebilen insanlar var. Bağışlanan her bir kurban hissesi et yardımının yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığını, kardeşliğin yansımasını ve umudu yaşatmanın anlamını taşıyor.

KURBAN: İNSANLIKLA YAŞIT BİR İBADET

Kurban, insanlıkla yaşıt bir ibadettir. Kurban kurbiyettir, yakınlaşmadır. Kurban, varlığın sahibine varlığı aracı kılarak yakınlaşmayı ifade eder. Ayette buyurulduğu gibi; Allah’a yakınlaşmak için kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları O’na ulaşır. O’na ulaşacak olan takvadır.

Kurban Müslümanı Allah’a yakın kılmak için güzel bir vesiledir. Yoksullara, ihtiyaç sahiplerine, mazlum ve mağdurlara pay edilmesi boyutuyla kurban, bireyi Allah’a yakınlaştırmasının yanında, kişiyi topluma yaklaştıran bir boyuta da sahiptir. Kurbanla Allah’a yakın olan insan aynı zamanda ihtiyaç sahibi insanlara da yaklaşmaktadır.

Peygamber Efendimiz (a.s) kesilen kurbanı üçe taksim etmiş; bir bölümünü yoksullara, bir bölümünü akraba, komşu ve tanıdıklara, geriye kalan son kısmının ise evde bırakılmasını tavsiye etmiştir.

KURBAN ÇALIŞMALARININ ÖNEMİN ANLATAN BİR ANEKDOT

Geçtiğimiz yıllarda kurban kampanyasına katılmış Hasene gözlemcilerinden biri yaşadığı olayı şöyle anlatıyor: „Daha önce Azerbaycan’a kurban gözlemcisi olarak gittim. Görev yerim Karabağ/Agdam bölgesiydi. Kurbanları kesmek için okulun bahçesinde bir yer göstermişlerdi. Havalar çok soğuktu ve elimdeki kamerayla görüntüler almaya çalışıyordum. Tam o sırada okulun avlusuna bir asker girdi. Bir an göz göze geldik. İçimde bir sıkıntı oluşmuştu, kimdi bu asker? Aradan 10-15 dakika geçti ki, yanıma geldi ve güzel bir Türkçeyle geldiği yeri işaret ederek ‚Eğer utanmasam ordan buraya kadar sürünerek gelip ayaklarınızı öpecektim‘ dedi. Böyle bir yaklaşımı hiç beklemiyordum. ‚Olur mu hiç öyle şey komutanım‘ dedim. Ve konuşmaya devam etti: ‚Almanya’daki/Avrupa’daki gardaşlarımız kurbanlarını kesmemiş, bizlere göndermişler. Allah onlardan razı olsun. Bundan daha büyük bir ibadet olur mu?‘ Sarıldık, göz yaşlarımıza hakim olamadık. Her ne zaman bu anı hatırlasam duygulanırım, gözlerim dolar. Kurban kampanyası gibi anlamlı bir çalışmaya vesile olan Hasene’den, yöneticilerinden Allah razı olsun. İnanın, bu tür çalışmaların ne anlama geldiğini, gözlemci olarak gittiğimiz ülkelerde o kadar çok şahit fazla oluyoruz ki!“

KITLIK, AÇLIK VE SAVAŞIN MAĞDUR ETTİĞİ COĞRAFYALARDA

Kampanyada fakirlik oranının yüksek olduğu ülkelere ağırlık verilecek. Yıl içerisinde acil insani yardım noktasında ihtiyacı yüksek olan bölge ve ülkelere yoğunlaşılacak. Kıtlık, açlık ve savaşın mağduriyetini yaşayan ve bunların yoğun olarak yaşandığı ülkelerin bunların başında gelmektedir. Türkiye’de, Balkanlarda, Asya ve Afrika ülkelerinde, Güney Amerika’da bu çalışmalar yürütülecek. Kafkas ve Ortadoğu ülkeleri de kampanyanın yürütüleceği ülke ve bölgeler arasında yer alıyor. Avrupa’da da ihtiyaca binaen, özellikle mültecilere dönük olarak, camilerde bayramlaşma programları çerçevesinde, bayramın sevincini ve kardeşliğini birlikte yaşama gayesiyle kurban ikramının yapılması planlanıyor.

KURBAN HİSSE FİYATI 100 ?

Bir kurban hissesi 100 ?’dur. Bu fiyat para birimi euro olmayan bazı Avrupa ülkelerinde eşdeğer bir miktar tespit ederek belirlendi. Kurban hisse fiyatı her sene 100 ? olarak tutuldu. Ülkelerdeki kurbanlık fiyatı ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişiklik arzediyor. Bazı ülkelerde fiyatlar 100 ?’dan yüksek iken, bazı ülkelerde ise biraz daha aşağı olabiliyor. Kesilen kurban sayıları ülkelerdeki fiyatlarla birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık bu miktara denk geliyor. Bizler kurban hisse fiyatını kolaylık olsun için tek fiyat olarak belirlendi. Bu miktar Avrupa’daki bir kurban bedeli standardına da uygundur.

YAZ TATİLİ ÖNCESİ KURBAN BAĞIŞLARINIZI YAPINIZ!

Yaz tatili dolayısıyla tatillerini Türkiye’de geçirecek olanlar tatile çıkmadan önce kurban bağışlarını yapabilirler. Türkiye’ye tatile gidecek olanların yollarını bekleyen anneleri, babaları ve yakınları var; dünyanın farklı ülkelerindeki mazlum ve mağdurların ise gözleri yollarda ve kendilerine uzanılacak yardım elini beklemektedirler. Kurban bağışında bulunan bağışçılar kurban bayramını Türkiye’de kendi akrabaları, eş ve dostlarıyla birlikte sevinç içerisinde geçirirken, uzaklarda da çok zor durumlarda yaşam mücadelesi veren mazlum ve mağdurlara da bir kurban ulaştırılmış ve böylece onların da sevincine vesile olunacak.

KURBAN BAĞIŞINIZI SON ANA BIRAKMAYIN!

Organizenin büyüklüğü dikkate alındığında kurban bağışlarının yapılması noktasında acele edilmelidir. Kurbanlarını Afrika’nın mağdurlarına, Orta Doğu’nun mazlumlarına, Asya’nın kimsesizlerine, Avrupa’ya gelen mültecilere, Güney Amerika’daki muhtaçara hülasa tüm ihtiyaç sahiplere ulaştırmak isteyen hayırseverlerin kurban bağışlarını son güne bırakmamaları önemli. Her ne kadar son anda gelen bağışlar, alandaki gözlemciler eliyle kesebiliyor olsa da, son ana bırakılan bağışların çokluğu organizeyi ve çalışmaları olumsuz etkileyebilmektedir. Bağışların erkenden yapılması kampanyanın sağlıklı bir seyir takip etmesini sağlamaktadır.

HASENE İÇİN KURBANIN ANLAMI

Kurban kampanyası Hasene Derneği için iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi; Hasene Derneği’nin ilk kampanyası olması. İkincisi ise; organize ve katılım açısından en büyük kampanya oluşu. Hasene için kurban kampanyası yüz binlerce hayırseverden milyonlara ihtiyaç sahibine ulaşan bir hayır köprüsüdür. Hasene bu güzel buluşmaya aracılık etmektedir. Hasene için kurban kampanyası, bilhassa Afrika ve Asya’ya nispetle refah içerisinde yaşayan Avrupa’daki Müslümanların kurban bağışlarını yeryüzünün mazlum ve mağdur coğrafyasındaki kardeşlerine ulaştıran bir kampanyadır.

GÖZLEMCİ SEÇİMLERİ

Gözlemci seçimleri belli kriterler gözetilerek gerçekleştirilmektedir. Kurban kesim ve dağıtımlarının yapıldığı ülke ve bölgelerin alt yapıları hesaba katıldığında kampanya zor şartlar altında yürütülen çalışmalardan bir tanesi. Bilhassa Afrika’da, aşırı sıcaklar altında, kötü yol şartlarında yüzlerce km yol kat etmek için gözlemcilerin sağlık durumlarının iyi olması gerekiyor. Bunun yanı sıra yabancı dil, organize kabiliyeti, ekip uyumu, temsiliyet gibi hususları da dikkate alarak gözlemci seçimleri gerçekleştirilmektedir.

KURBAN BAĞIŞINDA BULUNMAK İSTİYORUM

Kurban zarfları ve broşürleri İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarının bölge, şube ve camilerinde bulunmaktadır. Kurban bağışında bulunmak isteyen yardımsever bu zarfların içerisine bir kurban hisse bedeli olan 100 ?’yu koyup şube ve cami yetkililerine teslim etmek suretiyle vekaletlerini Hasene’ye vermiş olacaktır.

Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler ayrıca Hasene Derneği’ne +49 221 942240 – 400 nolu telefonla ve kurban@hasene.org mail adresi üzerinden ulaşabilirler. Ayrıca http://kurban.hasene.org sayfasından kampanya hakkında bilgi alabilir ve sosyal medya hesaplarımız (haseneorg) aracılığı ile çalışmaları aktif bir şekilde takip edebilirler. www.hasene.org web sayfasında yer alan bölge temsilcilerinin iletişim bilgilerine ulaşılabilir ve irtibata geçilebilir. Yine ilgili sayfalarda yer alan banka bilgileri ile havale yapılabilir ya da online ödeme kısmı kullanılarak kurban bağışları ulaştırılabilir.

HAVALE İÇİN BANKA BİLGİLERİ

Hesap Sahibi: HASENE International e. V.

Banka: KT Bank AG

IBAN: DE21 5023 4500 0145 2900 01 | BIC: KTAGDEFFXXX

Amaç: Adresiniz, 0002351

KAMPANYAYA SON KATILMA TARİHİ

Kurban bayramının ikinci günü (02.09.2017) ikindi namazına kadar bağışları Hasene Derneği’ne ulaşan bağışçıların kurban hisselerinin kesimi gerçekleştirilecektir.

Haber: Murat Kubat

