KUTLAMA ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ

18 Nisan, 2017

Yorum Yok

Nuray Berdici

RAUNHEİM – Almanya’nın Köln,Frankfurt,Mainz,Wiesbaden,Hanau gibi Türklerin yoğun yaşadığı çeşitli kentlerde oylama sonuçlarının ardından vatandaşlar kutlama için sokaklara çıktı .Frankfurt kenti yakınlarındaki Raunheim Türk eğitim ve kültür derneğinde Ak parti ,UETD ,Osmanlı seferberlik halk harekatı derneği ile vatanına ve bayrağına gönül verenlerce düzenlenen kutlama etkinliğİ işe şölene dönüştü. Salona bağlanan Eski Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Taner Yıldız “ne kadar zor şartlar altında mücadele ettiğinizi biliyorum gördüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” demesiyle coşku doruğa çıktı. Mehter takımlı Bayraklı kutlama Kuran-ı kerim tilaveti ve İstiklal marşı okunarak başladı. AK parti ve UETD Kadın kollarına çalışmalarından dolayı Kuran-ı kerim hediye edilirken;hazırlanan evet pastası kesilerek davetlilere dağıtıldı. Osmanlı seferberlik halk harekatı derneği de seçim sonuçlarının belli olmasından sonra sokaklara döküldü ve Raunheim’deki kutlamaya katıldı. Avrupa ülkeleri Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında miting ve toplantılara izin vermemelerine rağmen dış temsilciliklerimizde seçime katılım 1 Kasım milletvekili seçimlerine kıyasla yüzde 14,33 artı. toplam seçmenin yüzde 47’sı sandığa gitti . Yurt dışındaki 2 milyon 972 bin 671 seçmen için 57 ülke ve 120 temsilcilikte 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullanıldı. Almanya’da 1,429.492 seçmenden 660,666 kişi oy kullandı. Bu oylardan 7,164 u geçersiz sayılırken 653,502 oy geçerli oldu. Kullanılan bu oylardan yüzde 63,07 Evet 36,93 u ise hayır olarak sandıklara yansıdı

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

