KUTLU DOĞUM COŞKUSU

1 Mayıs, 2017

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Selahattin Özdemir

MOSBACH- DİTİB Mosbach Mimar Sinan Cami’sinde Baden 3.’cü bölge dernekleri düzenledikleri ‘Peygamberimiz ve güven toplumu’ konulu kutlu doğum programı gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Özdemir’in katıldığı progrem ilgi gördü. Prof. Dr. Özdemir’in verdiği konferans programa renk kattı. Program Kuran’ı Kerim Tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi. Programda peygamber efendimizin hayatından kesitler sunuldu.

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