LAHANA TURU COŞKULU GEÇTİ

27 Şubat, 2017

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Gülsüm Tan-Bremen

Bremen kentinde kültürlerarası etkinlikler kapsamında Kuzey Almanya’nın eski geleneklerinden olan ” Lahana Turu”(Kohlfahrt), Türkiye Kültür Forumu öncülüğü ve Türk-Alman inisyatifinde 8. kez düzenlendi. Yağmurlu bir gün olmasına rağmen ilgi gören etkinliğe, Bremen ve çevresinden siyaset, tıp, eğitim, spor, ve iş dünyasından önde gelen Türk ve Almanlar’dan oluşan 100’ün üstünde kişi katıldı.

-Renkli program

2016’nın kral ve kraliçesi Türk Hava Yolları Bremen Müdürü Tekin Ekinci ile iş kadını Iris Krimmel evsahipliğinde Bremen’in Huchting semtinde buluşan gurup, sokak müzisyenleri eşliğinde eğlenceli 2 saatlik turdan sonra Havalimanı salonunda toplandı. Programı sunan Türkiye Kültür Forumu Başkanı Bülent Uzuner, yaptığıkları faaliyetler hakkında bilgi verirken, etkinliklerine katılan ve salon tesisinde emeği geçen THY Bremen müdürlüğüne teşekkür etti. Uzuner ayrıca, Kuzey Almanya geleneğinin, dostlukların pekiştiği çok kültürlü bir etkinliğe dönüştüğünü belirterek, “İlgi giderek artıyor. Burada, insanların birlikte olmak istediklerini görüyoruz. Bu da günümüzde aranan güzel bir tablodur” ifadesini kullandı.

-Türk-Alman dostluğuna hizmet edecekler

Veda edilen Kraliçe ve kral Krimmel ile Ekinci,Türk-Alman Lahana Turu için tasarlanan taçlarını, yeni seçilen Bremen Senatosu Din, Siyaset, Felsefesi ve Projelerden sorumlu Dr. Helmut Hafner ve iş kadını İlknur Yılmaz taktı. Etkinliğe katılanların arasından seçilen kral ve kraliçe, bir yıl boyunca Türk-Alman dostluğuna hizmet edecek.

“Türkiye’ye ilk kez gideceğim. Çok mutluyum”

Diğer yandan,yardım amaçlı yapılan tombala çekilişinin büyük ikramiyesi olan THY uçak bileti, Birgit Suhr adlı bir Alman katılımcıya çıktı. Biletini THY yetkililerden alan Suhr, “Türkiye’ye ilk kez gideceğim için çok mutluyum” diyerek teşekkür etti.

Geleneğe uygun olarak sebze çorbası, karalahana , hindi sosisi ve eti, tatlı olarak ise, vanilya soslu jöleli kırmızı meyve ikram edildiği etkinlik, DJ Alem’in çaldığı Türk-Alman müziği eşliğinde geç vakite dek devam etti. Etkinlikte ayrıca, “Kultur Verbindet” Projesi kapsamında Türk müzisyenlerinde

yer aldığı ‘Culture Conneckts’ dörtlüsü, Zülfü Livaneli ve Sezen Aksu’nun eserleri ile ayrı bir renk kattı.

Bilindiği gibi eskiden orta halli halkın zenginlerin av eğlencelerinden esinlenerek düzenlendiği söylenilen etkinlik, Kuzey Almanya’da 185 yıldır kışın lahana mevsiminde düzenleniyor.

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