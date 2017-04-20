Lezzetin adresi SARAY

20 Nisan, 2017

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Türk mutfağının leziz tatlarının bulunduğu Saray Restoran düzenlenen törenle hizmete açıldı. Müşteri memnuniyeti, kalite, helal kesim değişmez prensibimizdir diyen mekan sahipleri sektörde oldukça iddialı.

Mümin Şen

REUTLİNGEN – Almanya’nin Reutlingen şehir Merkezinde yeni Açılan SARAY Restaurant Türk mutfağının zengin yemek çeşitlerini müşterilerine sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Veysel Nart ortağı İbrahim Türkmenoğlu ile Reutlingen Eberhardstr.9 adresinde kapılarını müşterilerine açtı. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği mekan ile ilgili açıklamada bulunan İşadamı Veysal Nart “Saray ismini verdiğimiz Restoranımızda ortağım İbrahim Türkmenoğlu ile birlikte hizmet veriyoruz. Türk mutfağının leziz tatlarını mekanımızda bulmanız mümkün. Müşteri memnuniyeti ve kaliteden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Menümüzde olan yemekleri en üst seviyede tutacağız. Helal kesime özellikle dikkat ediyoruz” dedi.

YOĞUN KATILIM

Mekanın açılışının tatil gününe denk gelmesi sebebiyle yoğun bir katılım oldu. Dualar eşliğinde açılan mekanda işadamı Veysel Nart davetlilerle tek tek ilgilenip katıldıkları için teşekkür etti. Mekanın diğer ortağı İbrahim Türkmenoğlu ise kalite standardından taviz vermeden yollarına devam edeceklerini ifade ederek “Bizi bu anlamlı günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Reutlingen civarında böyle bir mekana ihtiyacın olduğunu düşündük. Şehir merkezi park imkânları olan ailece gelebileceğiniz mekanımızı açtık. Lezzetin adresi olmayı hedefliyoruz. Tecrübeli kadromuz ve usta aşçılarımızla, en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi. Davetlilere açık büfe ikramın yapıldığı açılışta oldukça renkli görüntüler de yaşandı.

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