LEZZETTİN ADRESİ BEYOĞLU RESTORAN

25 Nisan, 2017

Mümin Şen / Cumhur Özcan

KARLSRUHE-Karlsruhe muhteşem bir mekana da merhaba dedi. Beyoğlu Restoran Karlsruhe şehir merkezinde Kaiser str.168 adresinde hizmete açıldı. Yeni konsepti ve ve değişmeyen lezzetiyle Beyoğlu Restoran müşterilerinden tam not aldı. Her biri ayrı damak zevkine hitap eden farklı yemek ve tatlı seçeneklerin sunulduğu Beyoğlu Restoran usta aşçı ve servis elemanlarıyla misafirlerine unutamayacakları bir lezzet tat festivali vaat ediyor. Ferah bir mekana sahip olan şık iç dizaynı ve zengin konseptiyle dikkat çeken restoran hafta içi 9’00 ile 13’00 ve hafta sonu Cumartesi Pazar saat9’00 ile 14’00 arası zengin çeşit açık büfe kahvaltısı 7’50 euro karşılığında hizmet veriyor. Beyoğlu Restoran et sevenler için çok özel menüsüyle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Türk mutfağında bulunan her türlü sulu yemek, kebap ve döner çeşitlerinin yanında balık menüsü ile de her kesime hitap eden yeni bir lezzet durağında fiyatlarda oldukça cazip. Türk mutfağının klasikleşmiş yemekleri Ali Nazik Kebap, Sarmalı Beyti, Tavuk ve Et Sote, Beyti, patlıcan kebap, Kaburga ve daha onlarca yemek çeşidinden oluşan farklı tatları da menüsüne koyan Beyoğlu Restaurant, lahmacun, pide, vejeteryan pide, mix kebap gibi sıcakların yanında, kuru pasta yaş pasta lokum ve baklava çeşitlerini de bünyesinde bulunduruyor. sıcak ve soğuk mezeleriyle de müşterilerine lezzet zenginliğini taşıyor. Zengin menüsü, farklı konsepti ve uygun fiyatlarıyla iddialı olan Beyoğlu Restaurant aynı anda 100-150 kişiye servi veriyor bölgenin en tercih edilen restoranı olmanın gururunu taşıyor. Beyoğlu Restaurant’ın işletmecisi Oğuz Karazehir, bölgede böyle bir mekana ihtiyaç duyulduğunu ve bunun gereğini en güzel şekilde yerine getirdiklerini söyledi.

ÖZEL GÜNLERE REZERVASYON.

Beyoğlu Restoranda doğum günü kutlamaları, iş yemekleri gibi özel günlerinde müşterilerine ev konforunda hizmet verdiklerini belirten işadamı Oğuz Karazehir “Önümüz mübarek ramazan. Bu ramazan ayında özel iftar menümüz hazır iftar programlarımız mevcut. Temiz bir ortamda her an taze ve kaliteli yemek çeşitlerimizle müşterilerimize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Gerek yemekler gerekse servis hizmetleri konusunda büyük titizlik gösteriyoruz. Ustalarımızı da servis elemanlarımızı da seçerken bu konuda mesleğinde uzman olan profesyonel kişilerden seçtik. Amacımız Türkiye’de özlemini çektiğimiz damak tadını Avrupa’daki insanlarımıza kaliteden ve hizmetten ödün vermeden uygun fiyatlarla sunabilmekti. Bunun için de bir ilk olarak restoranımız içerisinde yapmış olduğumuz fırın ve yanında Dönerimizle kendi fırınımızda pişmiş pide, lavaş ekmeği ile Mangal keyfini Karlsruhe şehir merkezinde müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu. Helal kesime çok dikkat ettiklerini belirten Karazehir, et tüketiminde güvenilir firmalarla çalıştıklarını söyledi.

