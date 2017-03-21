LİDERİMİZİN EMRİNDEYİZ

21 Mart, 2017

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HAMBURG- Almanya Türk Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kart ve Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Zorluoğlu’nun katıldığı KA Hamburg Hamburg ve Çevresi Türk Aileler Birliği Ocağımızın olağan kongresi gerçekleşti. Kongre’de Sayın Şahin Almaoğlu göreve getirildi. Kuzey Almanya Bölge Başkanlığımıza bağlı faaliyet sürdüren Hamburg Hamburg ve Çevresi Türk Aileler Birliği derneğimizin olağan kongresine Bölge Başkanı Recep Hacıömeroğlu ve bölge yöneticileri, Genel İdare Kurulu üyeleri, yöneticileri ve dernek üyeleri katıldılar. Kongre Hüdaverdi örs hocanın Kuranı kerim tilaveti ve ardından topluca okunan İstiklal Marşıyla başladı. Kongreyi yönetecek Türk Federasyon Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Zorluoğlu, Lübeck Ülkü Ocağı Başkanı Özcan Artanoğlu ve Kiel derneğimizin Başkanı Yakup Yavuz’dan oluşan Divan üyeleri yerlerini alarak ilk sözü mevcut başkan Şeref Ünüvar’a teşekkür konuşmasını yapmak üzere verdi. Başkan Şeref Ünüvar “Hambug ve çevresinde yaşayan Türk insanına hizmeti kendimize şiar edindik ve çalışmalarımız hep bu noktada oldu. Başkalığım sürecinde bizlerden destek ve yardımlarını esirgemeyen yönetici arkadaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Faaliyet ve Muhasebe raporlarının okunup yönetimin aklanmasından sonra yeni dönem için Başkanlık teklifine Sahin Almaoglu teklif edildi üyelerin oy birliğiyle Sahin Almaoglu Hamburg ve Çevresi Türk Aileler Birliği yeni dönemde başkanlığını yapması için yetki verdi. Yeni dönem için yetki alan başkan Konuşmasında önlerinde Hamburg ve çevresinde yaşayan Türklerle ilgili ciddi çalışma yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Başkan Şahin Almaoğlu üyelerin kendine olan teveccühünden dolayı teşekkür etti. Kongrenin sonunda ise Almanya Türk Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kart kürsüye gelerek Türkiye ve Almanya gündemini değerlendirdi. Teşkilatta birlik ve beraberliğin önemiyle alakalı konuşmasına güncel konuları ekleyerek, “27 Mart 9 nisan arasında yapılacak referandum süreciyle alakalı bilgi aktardı. Ülkücüler Türkiye’de olduğu gibi Almanya ve Avrupa’da da EVET diyerek liderinin emrinde Türklüğün bekası ve Avrupa Türklüğünün geleceği için karar kılmıştır. Sonuna kadar Devlet, Sonsuzluğa kadar Millet Devlet için EVET, Millet için EVET, Cumhuriyet için EVET, Türkiye için EVET” diyerek tamamladı.

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