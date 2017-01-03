LUDWİGSHAFEN’DE FETİH COŞKUSU

3 Ocak, 2017

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Ludwigshafen Alperenler Ocağı’nda düzenlenen Mekke’nin Fethi adlı bir program büyük ilgi gördü

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Ludwigshafen’de Avrupa Türk Birliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Alperenler Ocağı’nda düzenlenen Mekke’nin Fethi adlı bir program büyük ilgi gördü. Açılış konuşmasını dernek başkan yardımcısı Halil İbrahim Güney tarafından yapıldığı etkinlikte, Mekke’nin Fethi programı İstiklâl Marşımızın okunması ile başladı. Daha sonra Mekke’nin Fethi konulu sine vizyon gösterimi gerçekleşti. Avrupa Türk Birliği (ATB) Bölge Başkanı Adil Özkan tarafından günün anlam ve mânâ ifade eden bir konuşma yaptı. Bölge başkanı, 31 Aralık tarihinin aynı zamanda Büyük Birlik Partisi Lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğum günü olduğuna da dikkat çekti. Özkan, 31 Aralık tarihinin büyük mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi’nin ölüm yıldönümü olduğunu da ifade ederek, ruhlarına Fatiha okundu. Ardından, Alperenler Ocağı’nda eğitim gören gençler ve çocuklar tarafından ilahiler okundu. Alperenler Ocağı din görevlisi Ahmet Hilmi Sivaslı tarafından, Mekke’nin Fethi ve önemi konusunda bilgilendirici ve o kadar da etkileyici sunumunun akabinde, Alperen Ocakları Kadın Kolları tarafından hazırlanan yemekler afiyetle tüketildi.

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