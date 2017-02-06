MAARİF VAKFI HEYETİ ALMANYA’DA!

6 Şubat, 2017

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Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri bir dizi temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya geldi.

Kâmil Yılmaz

KARLSRUHE – Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri ve Yöneticileri Almanya’da çeşitli temaslarda bulunmak üzere bu ülkeye geldiler. Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosluğu toplantı salonunda Türk toplumu temsilcileri ile bir araya gelen heyet, çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler sundu.

STK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Karlsruhe Başkonsolosluğu ve Stuttgart Başkonsolosluğu hizmet bölgesindeki Türk Okul Aile Birlikleri ve Federasyon temsilcileri, öğretmenler, iş adamları ve ilgili Türk toplumu temsilcileri ve STK yöneticilerinin iştirak ettiği toplantıya Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Ayşen Gürcan, Zekeriya Akçam, Mahmut Özdil ile Kemal Bulut, Gülen Adalı, ve Zeynep Bilgin katıldı.

KALİTELİ EĞİTİM VERİLECEK

Selamlama ve sunum konuşmaları Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol ve Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı tarafından gerçekleştirilmesini ardından Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı söz aldı. Ataşe Avcı, genel bilgilendirme ve enformasyon amaçlı açılış konuşmasında; Maarif Vakfı’nın uluslararası standartta kaliteli eğitim verecek imkânlar sağlamak durumunda olduğunu vurguladı.

TÜM EĞİTİM SÜREÇLERİNE BURS

Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanı Ayşen Gürcan ise, Maarif Vakfı’nın kuruluş amacı, yapacağı faaliyetler hakkında bilgi verdi . Katılımcılardan gelen soruları da cevaplandıran Gürcan, “Haziran 2016’da kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün, yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.

DÜNYADAKİ EN KALABALIK DİASPORA

Almanya’nın dünyadaki en kalabalık Türk diasporasına sahip ve Avrupa’da en güçlü Türk toplumunun yaşadığı ülke olduğunu ifade eden İzmir eski milletvekili ve Büyükelçi Zekeriya Akçam ise, Türk toplumunun eğitim ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için ziyaretlerde bulunduklarını kaydetti. Toplantıda söz alan Mahmut Özdil ise, Almanya’da bir dizi görüşmelerde bulunduklarını aktarırken, gündemin hukuki boyutuyla alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Karşılıklı istişare ve bilgi alışverişleriyle birlikte samimi ve heyecan içerisinde gerçekleşen konuşmaların ardından misafirlere sunulan ikramlarla birlikte toplantı sona erdi.

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