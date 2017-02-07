MAARİF VAKFI’NDAN AVRUPA ATAĞI

7 Şubat, 2017

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Muzaffer Çetin-KARLSRUHE

18 Haziran 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşan Maarif Vakfı çalışmaya hız verdi. Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri ve yöneticileri Almanya’da çeşitli temeaslarda bulunmak için Baden Württemberg eyaletindeki Stuttgart Başkonsolosluğu ve Karlsruhe Başkonsolosluğu hizmet bölgesindeki Türk Okul Aile Birlikleri ve Federasyon temsilcileri, Öğretmenler, İş adamları ve ilgili Türk toplumu temsilcileri ve STK yöneticileri ile bir araya geldiler. Karlsruhe Başkonsolosluğu toplantı salonunda Türk toplumu temsilcileri ile bir araya gelen Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, 22. Dönem AKP İzmir Milletvekilli ve Büyükelçi Zekeriya Akçam, Mahmut Özdil ve Kemal Bulut, Gülen Adalı, Zeynep Bilgin, Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Karlsruhe Konsolosluğu Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı katıldılar. Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol ve Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı’nın selamlama ve sunum konuşmalarının ardından Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı’nın genel bilgilendirme ve enformasyon amaçlı açılış konuşmasında, Maarif Vakfı’nın uluslararası standartta kaliteli eğitim verecek imkanlar sağlamak durumunda olduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Maarif Vakfı’nın kuruluş amacı ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgi verdi ve katılımcılardan gelen soruları özetle “Haziran 2016’da kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün, yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açmayı hedefliyor” beyanlarıyla yanıtladı. Aynı akşam bir kültür etkinliğine katılan heyet Başkanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, 5 gündür Almanya’da bir dizi ziyaretlerde bulunduk ve siz soydaşlarımızla bir arada olduk. Ama inanın ki yurtdışında olduğumuzu hiç hissetmedik. Sizler Türkiye’de hiç ayrılmacısına, geleneklerinizi, kültürünüzü ve yaşam değerlerinizi korumuşsunuz. Sizleri tebrik ve takdir ediyorum dedi. Almanya’nın dünyadaki en kalabalık Türk diasporasına sahip ve Avrupa’da en güçlü Türk toplumunun yaşadığı ülke olduğunu kaydeden İzmir eski milletvekili ve Büyükelçi Zekeriya Akçam, Türk toplumunun eğitim ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için ziyaretlerde bulunduklarını belirtti. Toplantıdaki konuşmasında Almanya’da bir dizi görüşmelerde bulunduklarını aktaran Mahmut Özdil, gündemin hukuki boyutuyla alakalı bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı Niçin Kuruldu!

Türkiye Maarif Vakfı, yurt içi dahil olmak üzere yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kuramlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma – geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla 6721 Sayılı Kanun ile kuruldu. Toplantı da Karşılıklı istişare ve bilgi alışverişleriyle birlikte samimi ve heyecan içerisinde gerçekleşen konuşmaların ardından misafirlere sunulan ikramlarla birlikte toplantı sonlandırıldı.

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