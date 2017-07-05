5 Juli, 2017

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MALATYALI ÖĞRENCİLER ALMANYA’DA

Almanya’ya gelen Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Alanı öğrencileri, 2 haftalık staj boyunca Baskı Kimyasallarının zararlı etkilerini inceleyecekler.

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından açılan Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Almanya’ya geldi. 12 öğrenci ve beraberindeki öğretmenler „Avrupa’da Matbaa Sektöründeki Baskı Kimyasallarının, Kullanıcılar Üzerindeki Etkilerini Azaltmaya Yönelik Tedbirlerin İncelenmesi Uygulama Eğitimi“ adlı proje için Ludwigshafen şehrine geldiler. Temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrencilerin katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılan hareketlilik faaliyeti 2 hafta sürecek.

İŞGÜCÜ PİYASASINA KATKI SAĞLAYACAK

Proje sorumlusu Mehmet Gündüz, gazetemize yaptığı açıklamada; „Projemize katılan ve yurt dışında mesleki eğitim stajı yapan öğrencilerimiz; Matbaa alanının baskı kimyasalları ve kullanıcılar üzerindeki zararlı etkilerini, bu zararlı etkilerden korunma yollarını, gelişen baskı teknolojilerini ve matbaa alanı eğitimleri ile ilgili Avrupa’daki uygulamaları inceleyecekler. Faaliyetlerimiz sonunda, öğrencilerimizin iş güvenliği ve meslek hastalıklarına karşı duyarlı, baskı kimyasallarının zararlı etkilerine karşı tedbirlerini alan, dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan vasıflı birer personel olmalarına, matbaa alanında istihdamlarına, kendilerine ait iş yerleri açarak iş gücü piyasasına dahil olmalarına katkı sağlaması amacındayız“ dedi. Gündüz, „Matbaacılık sektöründe matbaa işini gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan malzemelerden kâğıt, mürekkep ve kalıptan sonra en çok gerekli şeyde projemizin başlık kısmında da geçen baskı kimyasallarıdır. Matbaa çalışanlarının kimyasal materyalleri yanlış, bilinçsiz kullanmaları durumunda çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu maddelerin kullanım yerine, amacına, işlevine göre farklı olumlu-olumsuz etkilerini inceleyeceğiz“ şeklinde konuştu. Okul Müdürü Suat Kılıç ise; „Projemiz kurumumuzda temel mesleki eğitim almakta olan Matbaa alanı öğrencilerimize 2 hafta süre ile „BASKI KİMYASALLARININ ZARARLARINI ÖNLEME“ konusunda teorik ve pratik eğitimlerle mesleki gelişimlerini kazandırma projesidir. Çok güzel kazanımlarla döneceğimize inanıyorum. Başta Merkezi Almanya’nın Mannheim şehrinde bulunan Avrupa Malatyalılar Sosyal ve Yardımlaşma Derneği“ (AMDF) yetkililerine olmak üzere bizi burada misafir eden İUVENTAS direktörü Tekin Kaya beyefendiye ve projede emeği geçenlere çok teşekkür ederim“ dedi.

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