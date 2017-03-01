MALATYALILAR 1 TON KAYISI DAĞITTI

1 Mart, 2017

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“Komşunu al gel” kampanyasına destek veren Avrupa Malatyalılar Federasyonu, Almanya’nın Köln şehrindeki tarihi karnaval geçidine katılarak 1 ton kayısı dağıtırken, aynı zamanda Almanları tatil için Türkiye’ye davet etti.

KAMİL YILMAZ/İSA AKSOYLU – KÖLN – Avrupa Malatyalılar Federasyonu Almanya’nın Köln şehrindeki tarihi karnaval geçidine katılarak 1 ton kayısı dağıttı. Genel Başkan Murat Alabaş ve Köln Malatyalılar Derneği Başkanı Hidayet Yiğit, bu yıl “Komşunu al gel” kampanyasına destek verdikleri için karnavala katılmalarının kendileri için daha da anlam kazandığını ifade etti. Fahri turizm elçisi gibi çalışan Avrupa’daki Malatyalılar, Rio dan sonra dünyanın ikinci büyük karnavalı olan Köln’de kayısı kıyafetleri giyerek tek tek paketlenmiş yaklaşık bir ton kayısı dağıttılar. Karnavalda kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Genel başkan Murat Alabaş ve Köln Dernek Başkanı Hidayet Yiğit, “Memleketimizin al bayrağıyla yüz binlerce insanın arasından geçmek gurur verici. Burada yaşayan tüm Alman komşularımızı Türkiye’ye davet ettik. Ülkemize bir parça da olsa katkı sunabilirsek ne mutlu bize” şeklinde konuştular.

AMAÇ TÜRK TURİZMİNE KATKI

Avrupa Malatyalılar Federasyonu Başkanı Murat Alabaş , Almanya’da “5. mevsim” olarak adlandırılan Köln’deki karnaval geçidinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk turizmine katkı amacıyla yurtdışında yaşayan Türklere yönelik başlattığı “Komşunu al gel” kampanyasına destek verdiklerini belirtti. Karnavala katılan tek Türk derneği olduklarına dikkat çeken Alabaş; “Biz Malatya olsun, Türkiyemizin değişik bölgelerine olsun, Antalyamıza, İstanbulumuza, İzmirimize, Edirnemize Alman dostlarımızı ve komşularımızı getirerek, o güzelliği misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Türkiye ile Almanya arasında kültürel anlamda katkı olsun diye Rio’dan sonraki en büyük karnaval etkinliğine katılıyoruz “dedi.

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