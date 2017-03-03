MALATYALILAR “ALABAŞ” İLE DEVAM

3 Mart, 2017

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Avrupa Malatyalılar Federasyonu 2. Kongresini yaptı

Kâmil Yılmaz

DRAMSTADT – Merkezi Almanya’nın Mannheim şehrinde bulunan Avrupa Malatyalılar Federasyonu 2. Olağan Genel Kongresini Yaptı. Darmstadt ‘ta federasyona ait binada gerçekleşen kongreye 44 kurucu üye katıldı. Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun yapılan Genel kurulunda Genel Başkanı Murat Alabaş ve yönetimi güven tazeledi. Düzenlenen Genel kurulda dernek başkanları yer aldı. Köln’den Hidayet Yiğit, Hamburg’dan Mevlana Çamur, Amerika Malatyalılar Dernek Başkanı Rıza Ataş , Avrupa Malatyasporlular Dernek Başkanı Ekrem Aybek , Berlin’den eski dernek başkanları Ali Uçbağlar ve Tahir Perktaş , Malatya İl Başkanı Mehmet Fendoğlu , Genel Başkan Murat Alabaş ile Avrupa’da yaşayan üye Malatyalılar katıldı.

ALABAŞ GÜVEN TAZELEDİ

Yapılan seçimlerde güvenoyu alan Murat Alabaş tekrar Genel Başkanlığa getirildi. Yeni yönetim ise, şu şekilde oluştu: Genel Başkan Murat Alabaş ile Ludwigshafen şehrinden Ahmet Işık, Köln şehrinden Köln Malatyalılar Dernek Başkanı Hidayet Yiğit, Darmstadt şehrinden Avrupa Malatyasporlular Dernek Başkanı Ekrem Aybek ve Babenhausen şehrinden Rahmi Kınay Avrupa Malatyalılar Federasyonunda başkan olarak seçildiler. Yönetim kuruluna yine kurucu üyelerden Mehmet Doğan, Ramazan Yıldırım, Salim İşçi, Metin Koç, Doğan Gülşen, Haydar Er, Hasan Aydoğan seçildiler. Hamburg Eyalet Başkanlığına Özer Köse, Berlin Eyalet Başkanlığına Ali Uçbağlar, Hollanda Temsilciliğine Abidin Kılınç, Amerika Malatyalılar Dernek Başkanı Rıza Ataş ve Amerika’daki 8 eyalet ile Federasyon; Paris, Strasburg, Brüksel, Viyana, Lüksemburg, İsviçre, Basel, Zürih, Cenevre ve Lozan’da temsil edildiğine dikkat çekildi. Avrupa Malatyalılar Federasyonu Genel Başkanı Murat Alabaş, kongre sonunda bir teşekkür konuşması yaptı. Kongre sonrası Evkur Yeni Malatyaspor’a şampiyonluk yolunda başarılar dileyen Alabaş, kongrenin Malatya, Türkiye , Avrupa ve tüm dünyada yaşayan Malatyalılara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

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