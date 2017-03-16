MALATYALILARA ‘CÖMERT’ BAŞKAN

16 Mart, 2017

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Kâmil Yılmaz

MANNHEİM – Merkezi Almanya’nın Mannheim şehrinde olan ve 1999 yılından beri faaliyet gösteren Avrupa Malatyalılar Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurul toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Divan Heyetinin oluşturulması ile başlayan genel kurul toplantısında yönetim kurulu tarafından gelir-giderleri ihtiva eden rapor üyelere okundu. Eski yönetimin aklanmasının ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçimlerde tekrar güvenoyu alan Mahmut Cömert, oybirliği ile tekrar derneğin başkanlığına getirildi. Başkan Mahmut Cömert seçimden sonra üyelere hitaben yaptığı konuşmasında kendisine gösterilen güven için teşekkür etti. Cömert, daha sonra şunları kaydetti: “Bana ve ekibime güvenen üyelerimize teşekkür ediyorum. Malatyalılar derneği olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de sosyal alanda yaptığımız faaliyetlerimiz sürecek. Düzenleyeceğimiz çeşitli etkinlik programları ile üyelerimizi ve ailelerimizin bir araya getirmeye devam edeceğiz. Yapacağımız çalışmalar ile hemşerilerimiz ile olan dayanışmayı artıracağız” şeklinde konuştu.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

Gerçekleştirilen seçim sonunda Avrupa Malatyalılar Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Mahmut Cömert, 2. Başkan Ramazan Urfa, Murat Genç, Burkan Başıgüzel, Adil Şahin, İsmet Urfa, Hacı İbrahim Şahin, Kenan Orak ve Aziz Yılmaz.

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