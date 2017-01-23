MANNHEİM BEŞİKTAŞLILAR “ONUR” DEDİ

23 Ocak, 2017

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Kâmil Yılmaz

MANNHEİM – Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Mannheim şehrinde Ekim 2009’dan beri faaliyet gösteren Mannheim Beşiktaşlılar Derneği, yeni yöneticilerini belirledi. Derneğin lokalinde gerçekleşen Olağan Kongreye yaklaşık 50 üye katıldı. Seçimden önce derneğin eski başkanı Tarık Hamdi’ye yaptığı başarılı faaliyetlerden dolayı teşekkür edildi. Yapılan seçimlerde başkanlığa Onur Tekinarslan getirilirken, üyeler ise şu isimlerden oluştu: Tülin Töreyen, Ali Şahin, Nikola Köprü, Can Öztaş, Mirza Enes Kaplan, Engin Fidan, Erdi Küçük ve Anıl Sevgili. Derneğin yeni başkanı Onur Tekinarslan, seçimden sonra yaptığı konuşmada; derneğin üyeleri arasında 29 Beşiktaş JK Kongre Üyesi olduğuna dikkat çekerek, hedeflerinin bu sayıyı artırmak olduğunu dile getirdi.

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