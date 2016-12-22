MANNHEİM HALEP İÇİN KIYAMA KALKTI

22 Aralık, 2016

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İGMG Rhein- Neckar- Saar Bölge teşkilatının Mannheim şehrindeki Alter Messplatz meydanında organize ettiği mitinge yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Kâmil Yılmaz / Rıfat Pala

MANNHEİM – İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) tarafından Almanya’nın 28 şehrinde düzenlenen Halep Mitinglerine toplam 85 bin kişinin katıldığı bildirildi. Bu mitinglerden birisi de Almanya’nın Mannheim şehrinde gerçekleştirildi. Mannheim Alte Messplatz adlı meydanındaki mitinge yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen mitingde, Türkiye’deki son terör olaylarında yaşamını yitiren şehitler ve Halep’te yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

“HALEP İÇİN AYAKTAYIZ”

Türkiye ve Suriye bayrakları ile Ellerinde ” Halep orada acısı her yerde”,“ Çocukları öldürmeyin”, “Savaşı durdurun”, “Halep için ayaktayız” gibi pankartları taşıyarak tekbirler eşliğinde çeşitli sloganlar atan vatandaşlarımız, Halep’te ve Türkiye’de yaşananları kınadı.

TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI

Organizasyonunu İGMG Rhein-Neckar-Saar Bölge Başkanlığının yaptığı ve bölgedeki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının da desteklediği mitingin sunuculuğunu Erkan Ergün üstlendi. Miting eski Bölge Yönetim Kurulu (BYK) üyesi Özer Demiral’ın okuduğu selâ ile başladı. Daha sonra söz alan İGMG Rhein-Neckar-Saar Bölge Başkanı Şerif Aslan, konuşmasında; Suriye’de yaşanan dramın, acının, savaşın ve göz yaşlarının durması için tüm dünyaya çağrıda bulundu. Oluk oluk akan masum insanların kanlarının artık durması gerektiğini vurgulayan Bölge Başkanı, barışın Suriye de artık sağlanmasını bir an önce arzu ettiklerini dile getirerek, orada yaşayan masum ve mağdurlara destek amaçlı bu mitingde seslerini duyurabilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Daha sonra Walldorf Mevlana Camii İmam-Hatibi Zekai Arslan tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından yapılan Almanca duayı Gençlik Başkanı İbrahim Köroğlu tarafından Türkçe, Arapça dua ise Rhein-Neckar-Saar Bölge İrşat başkanı Nihat Çiftci yaptı.Mitingin sonuna doğru Ludwigshafen Mehmet Akif Camii İmam-Hatibi Abdullah Demir de dua etti. Mitingin sonunda, Suriye’deki iç savaşta ve İslâm coğrafyasında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı da kılındı. Mannheim Alter Messplatz’da gerçekleştirilen miting olaysız sona erdi.

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