MANNHEİM’DA GAZ KAÇAĞI

12 Ocak, 2017

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Kâmil Yılmaz

MANNHEİM – Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Mannheim şehrinde gaz kaçağı meydana geldi. Saat 10.10 sularında şehrin en işlek alışveriş merkezi olarak bilinen Breitestrasse bölgesindeki bir evde gaz kaçağının tespit edildiği bildirildi. Polisten yapılan açıklamada, bölgenin geniş güvenlik çemberine alındığı ve bölgedeki işyerleri ve oturanların tahliye edildiğini duyurdu. Ayrıca herhangi bir patlama ihtimali üzerine bölgedeki elektriklerin de kesildiği kaydedildi. Bölgedeki tramvay hatlarının da kullanılmadığı ifade edilirken, kaçağın merkezinin tespit edildiği ve onarım çalışmalarının akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği de verilen bilgiler arasındaydı. Halkın gelişmeleri takip etmek için radyolarını açmaları da istendi.

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