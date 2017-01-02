MAVİ KARTLA OY MÜMKÜN DEĞİL

2 Ocak, 2017

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Resul Güvenci

DORTMUND – AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Başkanlığını İzzet Bayrak’ın yaptığı UETD Dortmund şubesindeki kahvaltıya katılarak Türkiye ve Almanya daki gündeme dair konuları değerlendirdi. Sivil Toplum örgütleri kısa adı YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) öncülüğünde Türkçe dil kurslarının verilebileceğinin altını çizdi. Mustafa Yeneroğlu” Almanya başta olmak sureti ile Avrupa daki Türk vatandaşlarının çoğunlukta olduğu eyaletlerde seçim bölgesi olması için Türkiye Büyük Millet Meçlisinde alt yapı çalışması için start verildi diyerek , gelecek seçimlerde burdan daha çok milletvekilleri seçilmesinin gereğine vurguda bulundu.” Türkiye deki siyasi polemiğin buraya çekilmesi yerine, buranın sorunlarını meclise taşıma olmalıdır dedi. Sivil toplum örgütlerinin dernek başkanlarından gelen Mavi Kart sorusunada deyinen AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu” Yaşadıkları ülkenin pasaportuna sahip olan Türk kökenli insanlarımızın Konsolosluklar tarafından isteyenlere verilmesi ve bu Mavi Kart sahiblerinin Türkiye deki Miras, Tapu emeklilik gibi konularda vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlanarak gerekli işlemlerini yapmaktadırlar” dedi. Yeneroğlu, Mavi kart sahiplerinin Türkiye deki Genel seçimlerde oy kulanmalarının malesef hukuki açıdan ne şimdi ne de illerde mümkün olamayacağını söyledi.

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