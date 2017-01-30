Melissa’dan örnek davranış

30 Ocak, 2017

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Erdal Altuntaş

HAMBURG – Lise öğrencisi Melissa Comart (17), bir yıl önce kanserden dolayı kaybettiği teyzesinden esinlenerek kanser hastalarına destek ve moral vermek amacıyla “Saç Bağışı” kampanyası başlattı. Kanser hastalarının Kemoterapi aldığı sırada dökülen saçlarından dolayı saç bağışı kampanyası başlattığını belirten Tokatlı Melissa Comart “Teyzemi kanserden dolayı 1 yıl önce kaybettim. Onun tedavi sürecini bildiğim için dökülen saçlarından çok etkilendim. Kanser tedavisi sırasındaki kemoterapide saçlarını kaybeden bayanların durumunu çok iyi anlıyorum. Bu sebeple başlattığım kampanyada saçları uzun olanların saçlarının bir kısımını keserek kampanyamıza katılmalarını istiyorum. Bende bu saçları Eppendorf Hastanesi yakınındaki ‘Königinnen Werkstatt’a bağışlıyorum ve orada bu saçlarla peruk yapılarak kanserde saçını kestiren bayanlara hediye ediyorlar. Orjinal saçlardan yapılan perüklerin daha sağlıklı olduğu belirtiliyor” dedi.

Bu kampnaydaki diğer amaçlarının kanser hastalarının durumuna dikkat çekmek olduğunu da belirten 12. sınıf öğrencisi Melissa “Şimdiye kadar 12 kişi saçını keserek bağışladı. Bunları okul arkadaşlarımdan ve sosyal medyadan buldum. Hatta bir kız Nürnbeg’den saçını keserek bize postayla gönderdi. Uzun saçı olan tüm bayanlarımızı bu kampanyaya katılarak kanserlilere destek olmaya davet ediyorum” dedi. Kampanyaya katılmak isteyenlerin saçlarını kestirip kendilerine veya Königinnen Werkstatt’a ulaştırmalarını isteyen Melissa “Kesilen saçların en az 20 cm uzunluğunda olması gerekiyor. Kampanyaya katılmak isteyenler Billstedt’deki Songül Kılıç’a ait Hair & More adlı kuaför salonunda saçlarını ücretsiz kestirerek kampanyaya katılabilirler” dedi.

Bilgi için Tel: 040-18 23 23 52

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