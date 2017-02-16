Mercedes’te bomba paniği

16 Şubat, 2017

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Mehmet Güzel

SİNDELFİNGEN- Dünyaca ünlü araba üreticisi Mercedes Benz’in Sindelfingen şehrindeki fabrikasında bomba paniği. Mercedes Benz firmasındaki yapılan yeni inşaat çalışmaları sırasında ikinci Dünya savaşından kalma 250 kg ağırlığında bir bomba bulunması paniğe neden olurken, polisin çevrede yoğun bir güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Polis bomba imha uzmanları tarafından yerinden çıkartılan bomba incelenmeke üzere kriminal incelemesi yapılmak üzere alındığı belirtildi. Bombanın bulunmasının ardınadan inşaat çalışmaları durdurulurken bölge araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı, yapılan incelemenin ardından başka bir bombanın olmadığının anlaşılmasının ardından trafik açılarak hayat normale döndü.

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