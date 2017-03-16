MERHUM ERBAKAN YÂDEDİLDİ

16 Mart, 2017

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Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Saadet Partisi eski genel Başkanı, Milli Görüş Lideri ve eski Başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında düzenlenen bir program ile yâd edildi. Saadet Partisi Mannheim teşkilatı tarafından organize edilen ve Ludwigshafen’in Rheingönheim semtindeki Frei Heil adlı salonda tertip edilen anma programına çok sayıda STK başkanları ve temsilcileri de iştirak etti. Savaş değil Barış, Çatışma değil diyalog başlıklı programın sunuculuğunu Hasan Yazır’ın yaptığı anma gecesi, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Merhum liderin hayatı boyunca yaptığı çalışmaların hatırlatıldığı programda 2 de hatip yer aldı. İlk olarak kürsüye gelen Mustafa Yılmaz, “Erbakan’ı anlamak için biz ne yapmalıyız” başlıklı bir konuşma yaptı, Erbakan’ın iktidar ortağı olduğu dönemde yaptığı hizmetleri anlattı. Yılmaz, “tarihi kuru kalabalıklar değil, toplumlar yazar” diyerek sözlerini tamamladı. Ardından kürsüye gelen Saadet Partisi Özel Kalem Müdürü İbrahim Nedim Titiz, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile olan hatıralarını anlattı. Daha önce hiçbir yerde gösterilmeyen Mamak mahkemelerinde çekilen video görüntülerini de programa katılanlarla paylaşan Titiz, Erbakan’ın hayat boyu verdiği mücadeleleri dile getirdi. Program, Saadet Avrupa Eğitim Başkanı İbrahim Gümüşoğlu tarafından okunan kapanış Kur’an-ı Kerim’inin arından yapılan dua ile sona erdi.

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