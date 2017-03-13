MERKEL ‘HOLLANDA’ DEDİ

13 Mart, 2017

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan krize değindi. Türkiye’ye tepki gösteren Merkel, Hollanda ile dayanışma çağrısı yaptı.

Merkel’in Türkiye’nin Nazi benzetmesine de çok bozulduğu ortaya çıkarken faşist uygulamalara destek vermeye devam ederek kendisiyle çelişti. AP’nin haberine göre; Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih’te yaptığı konuşma sırasında Türkiye-Hollanda krizine değindi. Merkel, Türkiye’nin yaptığı Nazi açıklamalarının ardından Hollanda’ya destek mesajı verdi. Merkel benzer açıklamaların hiçbir ülke için yapılmaması gerektiğini savundu. Nazi benzetmelerinin “kabul edilemez” olduğunu vurgulayan Merkel, “Hollanda’ya desteklerimizi iletiyoruz. İki ülke arasındaki dayanışma sürüyor” dedi.

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