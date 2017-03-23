MERKEL’DEN TÜRKİYE ÇARKI

23 Mart, 2017

Yorum Yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın Türkiye ile gerilimin artmasını istemediğini ifade etti

BERLİN – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın Türkiye ile yaşanan gerginliğin artmasını istemediğini söyledi. Başbakan Merkel, Saarlaendischer Rundfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye’den yapılan Nazi söylemlerinin kabul edilemez olduğunu bir notayla Türkiye’ye ilettiklerini yineleyerek, ”Ancak Almanya olarak Türkiye ile olan ilişkilerde gerilimin artmasını istemiyoruz.” dedi. Almanya Şansölyesi, artık Almanya’da referandum kampanyası yapılmayacağına da atıfta bulunarak, ”Almanya olarak en geç 5 iş günü öncesinden yapılacak etkinliklerin bildirilmesi yönünde Türkiye’ye sözlü nota verilmişti. Almanya’da yaşayan Türkler 27 Mart’tan itibaren oy kullanacaklar. Dolayısıyla referandum etkinlikleri zaten doğal yollardan sona erdi.” ifadesini kullandı. Merkel, ülke olarak çıkarlarını ve değerlerini temsil etmeleri gerektiğini, Türkiye ve kendilerinin konuşmaya her zaman açık olduğunu da vurgulayarak, ”Sorunlar konuşarak çözülebilir. Ama bazen çözümler zamana bırakılabilir.” dedi. Merkel ayrıca Türkiye kökenli vatandaşların Almanya’da birlikte huzur içerisinde yaşamak istediğini ve kendisinin Alman vatandaşlığı alan Türkiye kökenlilerin de başbakanı olduğunu vurguladı.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

