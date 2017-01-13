MERKEL’E BELÇİKA’DA PROTESTO

13 Ocak, 2017

Yorum Yok

Halil Uygun

GENT – Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacı politikası nedeniyle Belçika’da aşırı sağ eğilimli ırkçı İslam karşıtı Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi tarafından protesto edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’e, Gent ve Leuven Üniversitesi tarafından fahri doktora verildi. Törenin yapıldığı Belçika’nın Flaman kesiminde yer alan ve çok sayıda Türk nüfusun yaşadığı Gent kentindeki Thee Egg salonu önünde toplanan aşırı sağcı İslam karşıtı ırkçılar Merkel’i karşı çeşitli sloganlar eşliğinde protesto ettiler. Vlaams Belang Partisi Genel Başkanı Tom Van Grieken, Federal Meclisi Grup Başkanı Filip Dewinter ve destekçileri, Merkel karşıtı gösteri düzenledi.

Merkel gitmeli

Merkel’in sığınmacını politikasına karşı olan protestocu ırkçılar, “Merkel istenmiyor”, “Merkel gitmeli” ve “Stasi Merkel’in Avrupa soykırımını durdurun” yazılı pankartlar taşıdı. Aynı pankartlar, Merkel’in geçeceği yollara da yerleştirildi. Almanya’da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin sloganı olan “Merkel gitmeli” ifadesinin Belçika’da da kullanılması ayrıca dikkat çekti. Merkel’in sığınmacı kabul politikası, Avrupa’daki aşırı sağcı partilerin tepkisini çekiyor. Merkel’in sığınmacıları kabul ederek, Avrupa’yı istikrarlaştırdığını savunan aşırı sağılar, bu politikadan derhal vazgeçilmesini ve sığınmacıların hareketlerini kısıtlayacak şekilde sıkı önlemler alınmasını istiyor

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

