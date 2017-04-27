MERKEL’İN İŞİ GÜCÜ TÜRKİYE

27 Nisan, 2017

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Almanya’daki Federal Parlamento’da konuşan Merkel Türkiye’nin Almanya ve AB ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

“Son haftalardaki gelişmeler Almanya ve AB’nin Türkiye ile ilişkileri üzerinde ağır bir etki yaşattı,” diyen Merkel, “AB, Türkiye’nin AGİT raporuna ne tepki verdiğini yakından izleyecek. Türkiye bu rapora ve eleştirel gözlemlere cevap vermeli” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) değerlendirmesini göz önünde bulundurmalı” dedi. Merkel, “AB ülkeleri 29 Nisan’daki zirvede Türkiye’yi görüşecek” diye konuştu. Brüksel’de cumartesi günü yapılacak AB ülkeleri liderleri zirvesinde Merkel’in Türkiye tavrı önemli rol oynayacak.

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