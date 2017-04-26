MERT, NAMERTÇE KATLEDİLDİ

26 Nisan, 2017

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NURAY BERDİCİ

FLENSBURG- Almanya’nın Flensburg kentinde 20 yasındaki Türk genci Mert Can Altunbaş, evinin kapısında bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, şehirdeki bir eğlence mekanında sözlüsünün yanındaki kıza sarkıntılık eden bir Arnavut genciyle tartışan Altunbaş, burada ölümle tehdit edildi. Olay yerine çağrılan polisin araya girmesiyle olay yatıştı sanılırken Altunbaş’ı evine kadar takip eden 3 Arnavut genç, gece saat 03.30 sularında talihsiz Türk’ü bıçaklayıp kaçtı. Daha sonra polise teslim olan saldırganlardan ikisi tutuklandı. Öte yandan gençleri olay yerine getiren 3. genç hakkında da saldırganlara yardım ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Türk genci Mert Can Altunbaş, önceki gün kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze merasimine yüzlerce vatandaş katıldı. Zanlıların yaşlarının 21’den küçük olduğu için gençlik cezasından yararlan istedikleri öğrenildi.

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