MESLEK FUARI’NA HAZIRIZ

31 Aralık, 2016

Yorum Yok

Karlsruhe Başkonsolosluğu Çalışma Ataşeliği 21 Ocak 2017 Cumartesi düzenlenecek olan Güney Almanya’nın en büyük fuarına hazır.

Mümin Şen

STUTENSEE- BLANKENLOCH- Karlsruhe Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği Güney Almanya’nın en büyük meslek eğitim fuar organizasyonu olan “Mesleğe İlk Adım 2017″ Meslek Fuarına hazırlıklarını tamamlıyor. Geçtiğimiz sene ‘Mesleğe İlk Adım 2016 ‘ ismi altında Güney Almanya’nın en büyük meslek fuarı organizasyonu, Karlsruhe Sanayi Ticaret Odası (IHK), İş Ajansı ( Arbeitsamt) ve Karlsruhe Zanaatkarlar Odası (Handwerkskammer) tarafından düzenlenirken her üç kurum ile de ortak çalışmalara imza atan Karlsruhe Başkonsolosluğu’da bilgilendirme standı ile hem Türk gençlerine hem de Alman gençlerine hizmet vermişti.

İlgi Yüksek

İlginin her yıl artarak devam ettiği meslek fuarı bu sene üçüncü kez DM Arena’da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilginin bu senede üst seviyelerde olacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Muhammet Kıran, ” Dm Arena’da düzenlenen meslek fuarına yaklaşık 17 bin kişinin ziyaret ettiğini düşünürsek, her geçen yıl meslek eğitiminin önemi toplumlar tarafından anlaşılıyor. Bu da şunu gösteriyor, 21 Ocak 2017 Cumartesi düzenlenecek olan Meslek Fuarına gençlerimizi mutlaka getirmeliyiz. İster burada, ister Türkiye’de dünyanın neresine giderse gitsin bir insana gerekli olan her zaman koluna takacağı, altın meslek bileziğidir.’ dedi.

Tecrübeli, Konusunda Uzmanlar Yer Alacak

Muhammet Kıran 2017 Ocak ayında düzenlenecek Meslek Fuarına farklı bir konsep ile gidileceğini, meslek eğitimi konusunda tecrübe sahibi, meslek sahibi gençler ve meslek eğitim uzmanlarından oluşan bir kadro ile katılınacağını vurguladı. Karlsruhe’de Emlak ve İnşaat sektöründe faaliyet gösteren genç iş adamı Cahit Karaban’ı işyerinde ziyaret eden Muhammet Kıran, genç ama tecrübeli meslek eğitim konusnda gençlerimizi motive edebilecek başarılı girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ” Cahit Karadaban, Almanya’da mesleki eğitim konusunda bilgi ve tecrübeye sahip genç bir girşimci, ayrıca toplumsal bir sorumluluk taşımanında bilincinde. Bu bağlamda kendisinin bilgi ve birkiminden istifade edeceğiz.” dedi.

Gençlerde Motivasyon Eksik

Cahit Karadaban gençlerin motiveye ihtiyacı olduğunu belirterek,” Gençlerimiz meslek konusunda bilgi sahibi olmayabiliyor yada hangi mesleğin gelecekte kendisine uygun olup olmayacağı konusunda kararsız oluyor. Bu konuda yardımlarım oluyor. Pratik olarak mesleği tanımasına yardımcı oluyorum. Meslek yapmak isteyen genç pratikte mesleğin kendisine uygun olup olmadığını anlayabiliyor. Ama bu yüzde yüz anlamında değil. ”

Cahit Karadaban 21 Ocak 2017 Cumartesi düzenlenecek Meslek Fuarına tüm meslek yapacak gençleri davet etti. Cahit Karadan, Karlsruhe Başkonsolosluğu stantında konu ile ilgili bilgi verileceğini sözlerine ekledi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook