MİKDAT ÖĞRETMENDEN SON VEDA

26 Nisan, 2017

Yorum Yok

Murat Pehlivan/ Duisburg

Birinci neslin çınarlarında emekli öğretmen Mikdat Ercan kalp krizi sonucu 75 yaşında hayata veda etti.Ditib Duisburg Merkez Cami’ sinde kılınan cenaze namazında öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri hazır bulundu. Din görevlisi Salih Han’ ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Türkiye’ ye uğurlanan Mikdat Öğretmen, geride gözü yaşlı bir eş ve iki kız evladı bıraktı.

56 yıl önceki gibi aşıktı

Mikdat Öğretmenin 56 yıllık hayat arkadaşı Halise Ercan, “Eşim, bana, ben ona 56 yıl önceki gibi aşıktık. Dünyaya gelen en nadir insanlardan, kimseyi incitmeyen hayır sever bir insandı. Gönül insanı idi, bir çok öğrenciyi okutmanın yanısıra Türkiye’de bir çok öğrencinin okuması için maddi ve manevi katkıları oldu”dedi. Kars- Selim doğumlu Mikdat Ercan, 26 yıl sığdırdığı öğretmenlik hayatında 1969 yılında geldiği Duisburg Gertrudenstraße İlkokulunda devam etmiş 1985 yılında emekli olmuştu. Emekli Öğretmem merhum Mikdat Ercan, Antalya’ da defnedilmek üzere Türkiye ‘ ye gönderildi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

