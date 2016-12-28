MİLLETİN PSİKOLOJİSİ BOZUK

28 Aralık, 2016

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Halil Uygun

Belçika Sağlık Fonları tarafından açıklanan rakamlara göre 12-17 yaş grubu arasındaki gençler korku ve psikoza karşı günde yaklaşık 1 milyon hap alıyor. Psikolojik sorunlar dikkat çekmesine karşın bazı anne – babalar maalesef uzman ya da psikolog desteği alabilecek olanaklara sahip değil. Belçika Psikologlar Federasyonu’ndan Koen Lowet, “Belçika’nın sorunun kaynağına inmek amacıyla psikolojik yardım almak yerine kolayı seçtiğini ve hapları tercih ettiğini ve bunun doğru olmadığını” söyledi. Yoksul ailelerin psikolog desteği alabilecek mali imkânlarının bulunmadığını hatırlatan Lowet, “Durum maalesef çok üzücü durumda dedi”. Uzmanlar ebeveynlerin, çocuklarından beklentilerinin arttığını ve çocuklarının gelişimi ve sorunları için fazla zamanları olmadığını belirtiyor. Anne babaların çocuklarının farklı olduğunu kabullenmek yerine çözüm arayışına yönlendirildikleri belirtiliyor

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