MİLLETVEKİLLERİNE ERKEN EMEKLİLİK YOK

19 Ocak, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika’da federal hükümetin aldığı tasarruf önlemlerinden biri de emeklilik yaşının 65’ten 67’ye yükseltilmesi idi. Ancak Belçika’nın tüm parlamentolarında milletvekilleri hala 55 yaşında emekli oluyor. Flaman Parlamentosu aldığı iç kararla milletvekillerinin 60 yaşından önce emekli olamayacakları ve şu anda emeklilik hakkı için 20 yıl hizmet şartı yerine 45 yıl hizmet şartı koydu. Milletvekillerinin emeklilik düzenlemeleri ile ilgili dosya bir süredir incelemede. Belçika Federal Parlamentosu, Flaman, Walon – Brüksel Federasyonu Parlamentosu, Flaman Parlamentosu, Brüksel Parlamentosu ve Alman Topluluk parlamentosu başkanları bir araya gelerek, tüm milletvekilleri için geçerli olacak bir emeklilik düzenlemesi ve yeni hesaplama yöntemi üzerinde çalışmasına karar vermişlerdi. 2016 Yılı Kasım ayında Federal Parlamento emeklilik dosyasını inceleyen büro tarafından öneri onaylanmıştı. Bu karar göre 2019 yılına kadar milletvekili emeklilik yaşları hizmet süresine göre 52, 55 ya da 62 olarak belirlenmişti. Ancak Flaman Parlamentosu kendi yaptığı bir çalışma ile Federal parlamento emeklilik bürosunun emeklilik yaşı ile ilgili temel prensiplerini temel alarak ancak geçiş önlemleri konusunda bir adım daha ileri giderek hiçbir milletvekilinin 60 yaşından önce emekli olmayacağı bir anlaşamaya vardı. Alınan karar göre 2019 yılındaki seçimlerde milletvekili olacak olanlar tıpkı memurlar gibi emeklilik hakkını kazanmak için artık 65 yaşına kadar çalışmak zorundalar. 2025 Yılından itibaren milletvekili olanlar ise 66 yaşını beklemek zorunda kalırken, 2030 yılından itibaren 67 yaştan önce emekli olunamayacak

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