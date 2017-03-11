MİTİNGE İZİN ÇIKMADI

11 Mart, 2017

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Halil Uygun

ANVERS – Belçika’da ‘referandum’ çalışmaları esnasında ‘evet’ diyecek kesim arasında ilk salon verilmemesi Anvers’te yaşandı. Aşırı sağ eğilimli İslam karşıtlarının kalesi olan Anvers Büyükşehir Belediye Başkanı Bart De Wever, yapacağını yine yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler’in Belçika’nın Anvers kentinde yapmayı planladığı mitinge izin çıkmadı. Anvers Büyükşehir Belediyesi 19 Mart’ta Anvers Türkspor Sedat Kaya tesislerindeki salonda Ali Güler’in miting yapması için salon izin vermedi. Ali Güler’in Belçika’daki Türk vatandaşlarıyla buluşma ve referandumda ne için “evet” diyecek olmaları bazı kesimleri rahatsız etti. Belçika Türk Federasyonun öncülüğünde Belçika’nın çeşitli kentlerde ve belediyelerde miting yapacak olmasını siyasi bir miting ve propaganda olmamasını karşılık salonun verilmemesi tepkilere neden oldu. Anvers Türkspor Sedat Kaya tesislerinde daha öncede Türkiye’den gelen ayrı ayrı siyasi partilere mensup milletvekili ve bakanların da vatandaşlarımızla buluşmuştu. Anvers Türkspor Kulübü Başkanı Sınan Şener, “MHP MYKÜ Ali Güler’in salonumuzda miting yapmasını hazmedemeyenler şikâyette bulundular. Şikâyet üzerine Anvers Büyükşehir Belediyesi salonun Ali Güler’in konuşmasını yasakladı. Çünkü tesislerimizin mülkiyeti Anvers Büyükşehir Belediyesine ait. Bizlerde bu tesisleri kiralıyoruz. Belediyenin kamu alanı olduğu için salonun kullanılmasını izin vermiyorlar. Elbette gelişen olaylardan bizlerde çok üzüntü duymaktayız. Bir de Belçika medyası hakkımızda çirkin ve iftira yazıları yer vermesi üzüntümüzü daha çok da üzüntü kattı. Daha önce de tesislerimizde çeşitli etkinlikler için kiraladığımız kuruluşlar oldu. Anvers Türkspor’un hiçbir siyasi partisi ile bağlantısı yok, kapımız herkese açık” dedi.

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