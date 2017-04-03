Mobilya da Baza Concept farkı

3 Nisan, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Çevrenin en büyük mobilya ve bazaları artık evinizin yeniliklerini imalatçılardan tüketiciye ayağınıza getiren Baza Concept Mobilya Mağazası, Mauser Sokak 22 numara Stuttgart-Feuerbach’ta hizmete girdi. Büyük ilgi gören Baza Concept’te özgün, şık tasarımlarıyla ve uygun fiyat politikasıyla mobilya pazarında trendleri belirleyen bir marka olan Baza Concept, kaliteden ödün vermeden modern teknolojiyi kullanarak dünya trendlerini kendi kültürümüzle yorumlayıp ev mobilyasında bir marka haline geldi. Açılışa özel indirimli ürünleri satın almak istiyorsanız muhakkak Baza Concept Mobilya Mağazasına uğramadan geçmeyin.

HERŞEY VAR

Binbir çeşit Bazalar’ın haricinde yatak odası takımlarından genç odalarına, köşe takımlarından tv ünitelerine, yemek odalarından mutfak masalarına kadar evinizin ihtiyacı olan tüm mobilya ürünleri için Baza Concept’teki mobilya modellerini incelemeden alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Baza Concept’te ne ararsanız var. Perdeden tutun hediyelik eşya, yastık ve yorganınıza kadar Baza Consep’ten temin edebilirsiniz. Tüm ihtiyaçlara karşı çözüm üreten Baza Concept birbirinden güzel yatak takımları modelleri ve her biri birbirinden şık tasarımlarla karşınıza çıkan köşe koltuk takımları ile gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Geniş ürün yelpazemizden oturma grupları ve Yemek odası takımlarına göz atabilir, tüm ayrıntıları inceleyebilir ve fiyatlarından ölçülerine kadar gerekli tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Her ekonomiye uygun fiyatlarda olan ürünleri yerinde görerek alışveriş keyfinizi doyasıya yaşayın.

SAĞLIKLI YAŞA

Son moda 2017 yılı Baza koleksiyonunda özellikle uyku sorunu, eklem ağrısı, sırt ağrısı gibi yatak şikâyeti olanlar için tasarlanan ortopedik yatak modelleri, farklı zevklere ve şikâyetlere sahip bireyler için biçilmiş kaftan. Sert yatak modelleri ve yumuşak yatak modelleri başta olmak üzere farklı şikâyetlere sahip yetişkinler için özel olarak tasarlanan 2017 yatak modelleri, söz konusu sorunlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak denli başarılı bir konfora sahip. Evinizin tüm yükünü kaldırırken estetikten de ödün vermeyen bir baza takımını ve yatak odalarınızı yenilemenin tam zamanı aslında. Farklı renkleri ve el işçiliği ile göz kamaştıran bazalar farklı tasarımıyla gözünüze rahat kullanımı ile evinize hitap eden, geniş iç hacmi ile evinizde size daha fazla alan oluştururken şıklığı yatak odanıza taşır. Çevrenin en büyük yerli mobilya mağazası olan ve yeni sezon Baza Concept’in Türkiye’nin önde gelen Mobilye üreticileri Değirmencioğlu Mobilya ve HKM Comfort Baza ile evinizin güzelliğini ön plana çıkarırken farklılığı anlıyacaksınız ürünlerine bakmadan kararınızı vermeyin.

TÜRKİYE’DEKİ MOBİLYALAR AYAĞINIZDA

Açılışından bu yana uygun fiyat avantajları, kampanya ve indirimleri devam ettiren Baza Concept mağazası, yoğun ilgi görmeye devam etmesi ve ürünlerini ekonomik fiyatlar ve kampanyalar ile müşterilerine sunan Bülent Karakaş ve Orhan Coşkun, evinizin ihtiyacı olan bütün mobilyaları ve diğer temel eşyaları bir arada bulabileceğiniz en doğru adresin Baza Concept olduğunu söylediler. Karakaş ve Coşkun, “Açılışımızdan bu yana mağazamıza müşterilerimzin ilgisinin büyük olması bizi sevindiriyor. Hedeflediğimiz büyüme hedeflerini gerçekleştirdik. Mobilya ve baza kategorilerinde sektör lideri olmaya devam ediyoruz. Baza Concept, hiçbir yerde bulunmayacak kadar ürün çeşitliliğine sahipdir.” dedi.

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