Muhabbet, Stuttgart’a geliyor

1 Mart, 2017

Yorum Yok

Mustafa Karaman

STUTTGART- Avrupa çapında milyonlarca hayranı olan ve bugüne kadar müzik hayatını Almanya’da aktif bir şekilde sürdüren Muhabbet, Taksim Events tarafından Stuttgart’a getiriliyor. Avrupa’yı sarsan Türk olarak da bilinen ve muhteşem yorumlarıyla gurbetçinin gönüllerinde taht kurmuş Muhabbet, Stuttgart’ın Feuerbach semti Mauser sokak 25 numarada bulunan Taksim Lounge’de canlı sahne alacak. Ayrıca bu gecede Emre ve Sinan da canlı performanslarıyla sahne alacaklar. Üç amca çocukları tarafından kurulan Taksim Events bununla da kalmayıp ilerki aylarda da birçok sanatçıyı Stuttgart’a getireceklerini söylediler. Genç girişimcileri Mustafa, Tamer ve Fırat Demirhan, 31 Mart Cuma günü tüm müzikseverleri, gençlerin gönüllerini fetheden şarkılarıyla ve muhteşem sahne performanslarıyla Muhabbet’i izlemeye ve dinlemeye davet ettiler. Genç Popcu Muhabbet ayrıca o gün imza da dağıtacak.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

