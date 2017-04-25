MÜJDE.. EN “AKIL”LI YATIRIM

25 Nisan, 2017

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Mümin Şen/ Hüseyin Işık

MÜJDE ! … MÜJDE ! . MÜJDE ! AKIL İMMO FİNANZ’TAN “MAL ALIM FİNANSMAN” KREDİSİ

REUTLİNGEN- Akıl Holding’e bağlı, AKIL İmmo Finanz Consulting GmbH olarak hizmet veren Akıl GmbH yeni bir işletme finansman hizmetini faaliyete sundu. Bünyesinde birçok hizmeti bulunan Akıl şirketlerinin kurucusu ve Genel Müdürü Fevzi Akıl, 26 yıldır finans sektöründe olmanın tecrübesi ile kadrosunun uzman ekiplerden oluştuğunu ve uluslararası deneyimli uzman bankacı Erol Kandil’in de katılımıyla ekibinin daha da güçlendiğini ifade etti. Bu finansman modelinin, taşınabilir, legal ürün ve malların finansmanını kapsadığını belirten Fevzi Akıl “bu finansman modelinin Almanya piyasasında yeni bir konsept olduğunu, Akıl GmbH olarak da büyük finans kurumlarıyla işbirliği yapmak suretiyle bu modelini işletmelerimize sunalım istedik geliştirdiğimiz bu finansman modelinin küçük ve orta ölçekli firmalar için çok önemli bir finansman imkanı sağlar” dedi.

ALMANYA, İSVİÇRE, AVUSTURYA

Bu fınansman modelinin özellikle: Toptancı firmalar, export-import market, makine sektörü, otomobil branşı, Elektrik-Elektronik branşlar, Tekstil, hazır giyim, spor malzemeleri, Endüstri-sanayi, Reklam malzemeleri, Mobilya. El sanatları küçük ve orta ölçekli pek çok sektöre hitap etmektedir. Piyasaya sunduğumuz bu yeni finansman modelinin aşağıdaki eşsiz özelliklerinden dolayı her firma için çok cazip hale geldiğini görmek hem müşterilerimiz için hem de bizim için son derece memnuniyet vericidir.

Teminatsız (sadece ürün temizliği)

Faizsiz (sadece işlem ücreti)

Hızlı ve kolay finansman imkanı

90 gün vadeli geri ödeme imkanı

Akıl şirketler Grubu kurucusu Genel Müdürü Fevzi Akıl ürün alma kredisinin nasıl temin edileceğine dair yaptığı açıklamada şu konulara dikkat çekti:

1. Öncelikle, bu finansman modelimizden faydalanmak isteyen bir firmanın Akıl GmbH’ya finansman talebi için basvurup bir “Sözleşme” imzalaması gerekir. Bu sözleşme ve başvuru doğrultusunda finansman işlemleri en hızlı bir şekilde müşterimize sunulacaktır.

2.finansman Kredisi için istenilen evraklar:

Güncel ticaret kayıt belgesi (HR-Auszug)

Son yılın bilançosu (şirket kaşeli ve sahibi tarafından imzalı)

Güncel bilanço tablosu (BWA, şirket kaşeli ve sahibi tarafından imzalı)

Şirket sahibinin Pasaport kopisi .Satın alınan ürün listesi teklifi.

Mal satan firmanın adı ve adresi

3.Bu belgeler bazında yapacağımız analiz neticesinde Şirketinizin kredibilitesi belirlenir ve bu kredibilite doğrultusunda Şirketiniz için maksimum bir limit çalışması hazırlanır.

(Danışmanlık ücreti sadece işlem gerçekleşince talep edilir ve bu ücret onaylanan limit doğrultusunda belirlenir.) Böylece en çabuk bir şekilde Şirketinize bir yıl geçerli olacak şekilde bir Finansman Limiti açılır.

Örneğin:

20.000,00 Euro ya kadar aynı gün içinde limit onaylanır

1,5 milyon Euro’ ya kadar, normal şartlarda, 7 iş günü içinde finansman limit onayı mümkündür.

4.Açılmış olan bu limit çerçevesinde Finansman işleminin yürüyüş şekli aşağıdaki gibi olacaktır:

Müşteri satın alacağı ürünler için satıcıdan teklif alır ve bu sipariş teklifini bize faks ile gönderir.

Satın alacağınız ürün bedeli Finans kurumu tarafından peşin olarak satıcı firmaya ödenir.

Finansman işlemiyle ilgili olarak Müşterimize fatura Finans kurumu tarafından gönderilir.

Finans kurumu Müşterimize gönderdiği fatura için 90 gün vade tanır.

Fatura bedelinin ödenmesiyle birlikte ürün temizliği de kalkmış olur

(Fatura bedeli olarak kullanılan kredi tutarı karşılığında aylık % 1 ile 1’5 arasında işlem ücreti alınır.)

(borcunuzu ne kadar erken öderseniz, o kadar daha az ücret ödemiş olursunuz)

BU FİNANSMAN MODELİNİN AVANTAJLARI NELERDİR

Teminatsız, hızlı ve kolay finansman imkanı

Peşin alış-veriş imkanı

Faizsiz finansman imkanı

Tedarikçinizden iskonto kazanma imkanları

90 güne kadar geri ödeme imkanları

Bankanızdan yüksek faizle kredi kullanmak zorunda kalmadan

Tedarikçilerinizle peşin alış-veriş yapacağınız için, daha iyi ve güçlü ticari ilişkileriniz oluşacaktır

SİZ SADECE GEREKLİ EVRAKLARI BİZE SUNUN GERİSİ BİZİM İŞİMİZ

Sizlere en güzel hizmeti sunmak için telefonlarımız açıktır.

Mal alım krediniz bizde hazır.

Akıl Immo Finanz Consulting GmbH

Adolf-Kolpingstr 9

72770 Reutlingen-Betzingen

Tel.07121-947980

Fax.07221-947-9876 E.Mail:info@aifc.de /Web:www.aifc.de

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