MÜLTECİLER BİRBİRİNE GİRDİ

31 Mart, 2017

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Süleyman Torun

RASTATT- Almanya’nın Rastatt şehrine bağlı Rheinmünster belediyesindeki mülteci kampında çıkan kavgada 17 yaşındaki bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı. 16 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre kavgaya karışanlar Afganistan vatandaşı. Saldırgan ile mağudrun çelişkili açıklamaları nedeniyle kavganın nedeni henüz belirlenemedi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre bıçaklanan gencin hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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