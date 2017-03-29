Mülteciler projesi hayata geçiyor

29 Mart, 2017

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Murat Pehlivan

OBERHAUSEN – Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ruhr Bölgesi Şubesi ile Oberhausen İş ve İşçi Bulma Kurumu (Arbeitsagentur ) yetkilileri, mültecilere iş ve staj imkânı sağlama adına daha önce Arbeitsagentur binasında bir araya gelmişlerdi. Yetkililer bu kez de Oberhausen’ da MÜSİAD binasında bir araya gelip, projeyi hayata geçirmek için anlaşmayı sağladılar. İş ve İşçi Bulma Kurumu adına Genel Müdür Jürgen Koch ve mültecilerden sorumlu yönetici Robert Babic’ in konuk olduğu toplantı da Ruhr Bölgesi MÜSİAD bünyesinde bulunan yaklaşık 70 kadar iş adamı da hazır bulundu. Toplantıda MÜSİAD Ruhr Bölgesi Şubesi Kurucu Başkanı Avukat Mustafa Kocaoğlu açılış ve selamlama konuşmasının ardından derneğin kuruluşunu ve amaçlarını kısaca anlattı.

Ahmet Yıldız, Jürgen Koch’ a plaket takdim etti. Ahmet Yıldız (sağda) Jürgen Koch’ a plaket takdim etti. MÜSİAD Ruhr Bölgesi Başkanı Ahmet Yıldız da 50 mülteciye iş ve staj imkanının sağlanacağı proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ahmet Yıldız “Bu kadar kısa sürede böyle bir aile ortamının oluşmasına, davete iştirak edip, projeye destek olan başta İş ve İşçi Bulma Kurumu yetkilileri Jürgen Koch, Robert Babic ve üyelerimize teşekkürler ediyorum” dedi. Agentur Oberhausen’ dan mültecilerden sorumlu müdürü Robert Babic ise işverenlerin mültecilerle ilgili sorularını cevaplandırdı. Babic projenin 50’den fazla mülteciye iyi bir yaşam sürdürme imkânı vereceğini belirtti. Konuşmaların ardından MÜSİAD Ruhrgebiet Başkanı Ahmet Yıldız, Arbeitsagentur Oberhausen Genel Müdürü Jürgen Koch’a bir plaket takdim etti.

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