MÜLTECİLERE İNSANLIK DIŞI TUTUM

24 Ocak, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika’da mültecilerin bulunduğu kapalı merkezlerde insan hakları alarm veriyor. Her demde demokrasi ve insan hakları konusunda Türkiye’ye ders vermeye çalışan Belçika’da kapalı merkezde bulunan mültecilerin insanlık dışı tutum ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Belçika’da 6 farklı insan hakları organizasyonunun birlikte yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre Belçika’da mültecilerin bulunduğu kapalı merkezlerindeki yaşam koşulları, temel insan haklarının yerine getirilmediğini gösteriyor. Caritas International, Ciré, Jesuit Refugee Service, La Ligue des droits de l’Homme, MRAX en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, yaptıkları araştırma sonuçlarına göre Belçika’da mültecilerin bulunduğu kapalı merkezlerde yüzlerce kadın ve erkeğin sadece resmi oturum belgeleri olmadığı ya da sığınma taleplerinin sonucunu bekledikleri için hapishane ortamında tutulduğunu kaydetti. Son derece ciddi güvenlik önlemler ile donatılan bu merkezlerde insanların haftalarca hatta aylarca kapalı tutulduklarına işaret eden insan hakları organizasyonları, “Hamile kadınlar, yaşlılar hastalar bu ortamda tutuluyor. Hatta aileler birbirinden ayrılıyor. Kapalı merkezlerde tutulma süresi de son derece keyfi uygulamalara bağlı. Burada kalan insanların hukuki yollara başvurmaları ise son derece zor” dedi.

Giderek de kötüleşiyor

İnsan hakları organizasyonları bundan önceki raporlarını 10 yıl önce sunduklarını ancak bu süre içinde kapalı merkezlerle ilgili merilerinin dikkate alınmadığını hatta durumun geriye gittiğine işaret ederek, kapalı merkezlerde koşulların alarm düzeyinde olduğunun dikkat çektiler. Kapalı merkezlerde tutulmanın ayrıca psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara da yol açtığına dikkat çeken İnsan Hakları Organizasyonları, diğer taraftan bu insanların güvenlik önlemlerinin çok yüksek olduğu kapalı merkezlerde tutulmamalarının toplum gözünde haksız bir şekilde mültecilerin, toplumsal yaşamı tehdit eden suçlular gibi algılanmasına yol açtığını da kaydettiler. Son olarak İnsan hakları Organizasyonları Hükümet’ten mültecileri ve hamilelik, yaşlılık, hastalık gibi durumları olanları kapalı merkezlerde tutmaya son vermesi, çocukların kapalı merkezlerde tutulmasını yasaklamasını ve bağımsız bir kontrol mekanizması ile kapalı merkezlerdeki durumun incelenmesini talep etti

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