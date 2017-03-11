MÜLTECİLERE YARDIM GRUBU

11 Mart, 2017

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Mehmet Güzel

RENNİNGEN- Renningen Ditib Sancak Caminde Renningen ve çevresinde yaşamaya başlayan mültecilere yönelik yapılacak faaliyetlerden sorumlu bir grup kurdu. Yaşadıkları ülkelerdeki savaş ve baskılardan kaçarak Avrupaya gelen mültecilerden Renningen ve çevresinde çok sayıda ailelerin bulunduğunu belirten Sancak Cami dernek baaşkanı Okbidar Erdoğan ” Sancak Cami olarak sadece MÜslümanlara değil yardıma muhtaç herkese yardım etmeyi vazife olarak gören bir ecdadın torunları olarak buraya gelen müslüman ailelere yardım etmeyi tabiki borç biliyoruz, kadın kollarından gelen bu talebi seve seve kabul ettik ve kendilerine hertürlü desteği vereceğiz”

Ayşe Avcı, Medine Özkan, Sevda Güzel, Songül Özkan, Zerrin Kavaklı’dan oluşan ekib mültecilere yönelik yapılacak hertürlü yardım ve faaliyeti düzenleme ve organize edeceğini belirten Okbidar Erdoğan yardımda bulunmak isteyenlerin bağlantıya geçebileceklerini belirtti.

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