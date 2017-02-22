BERLİN (AA) – Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, kimliklerini tespit etmek amacıyla sığınmacıların cep telefonlarının incelenmesi işlemini savundu.

Maiziere, başkent Berlin’de düzenlenen Avrupa Polis Kongresi’nde yaptığı konuşmada, yabancılar dairelerine kişilerin cep telefonlarını inceleyebileceğine ilişkin daha önce yetki verildiğini anımsatarak, “Bunu Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF) yapamaması için bir sebep yok.” dedi.

Federal hükümetin hazırladığı bir yasa tasarısında BAMF’a da sığınmacıların cep telefonlarını incelenme yetkisi verecek düzenlemenin yer alacağına işaret eden Maiziere, “Büyük olasılıkla kalma perspektifi olmayan ülkelerden gelen sığınmacıların, uzun ve tehlikeli seyahatten sonra cep telefonlarının yanlarında olduğu, ancak pasaport taşımadıkları dikkat çekiyor.” diye konuştu.

Maiziere, bir kişinin, koruma talep ettiği ülkeye ismini ve nereden geldiğini bildirmesi gerektiğini vurgulayarak, bu yapılmadığı durumlarda başka kaynaklardan bu bilgilerin temin edilmesi gerektiğini kaydetti.

AB ülkelerinin, Nijer ve Mali gibi Afrika ülkeleriyle yaptığı iş birlikleriyle Libya üzerinden Avrupa’ya daha az insanın gelmesinin sağlandığını vurgulayan Maiziere, ancak gelecekte de bunun böyle kalacağını söylemenin henüz erken olduğunu ifade etti.

Geçen yıl İtalya’ya gelen sığınmacılardan daha çok insanın halen Libya’da bulunduğunu belirten Maiziere, güvenlik alanında AB tarafından alınan kararların hızla uygulanmasını istedi.