MÜNİH EMNİYETİ BASIN İLE BULUŞTU

27 Ocak, 2017

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Aykan İnan

MÜNİH – Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrae, Federal Polis Müdürü Dr. Karl-Heinz Blümel ve PI 14 Karakol Müdürü Reisberg ile beraber Türk medyasıyla yemekli basın toplantısında kentin güvenlik konuları hakkında bilgi verdi. TÜDEK Başkanı Mahir Zeytinoğlu ve duayen gazeteci Orhan Tinengin’in daveti üzerine Türk ve Alman seçkin davetliler Goethe Hotel’de Münih’in sorunlarını birinci elden dinlemek fırsatını buldular ve karşılıklı tartıştılar. Andrae, Türk STK iş hayatı ve medya temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda, Münih kentinin 2016 gündemini değerlendirerek 2017’deki görevlerini aktardı. TÜDEK Başkanı Mahir Zeytinoğlu ve Münih Güney Ana Tren Garı Mahallesi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fritz Wickenhäuser, tren garı etrafında başarılı işbirliğinden dolayı PI 14 Karakol Müdürü Reisberg’e bir plaket hediye ettiler.

2016 yoğun geçti

Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrae, çok farklı bir yıl olan 2016’da gündeme damga vuran olayları şöyle sıraladı: Güvenlik Konferansı, G7 zirvesi, Bira Festivali (Oktoberfest) esnasında olan mülteci dalgası, terör tehditi, OEZ alışveriş merkezindeki silahlı saldırı, Köln’de yılbaşı esnasında olan taciz olayları ve yankıları. Andrae 2016’yı şöyle değerlendirdi: “Bütün bu olaylardan dolayı ne yazık ki güvenlik tedbirleri yeri olmadığı halde politikada ve toplumda tartışıldı. Ne de olsa bu sene güzel bir Wiesn (Bira Festivali) geçirdik, herkes rahattı, çalışanların şikayetleri yoktu. Ansbach ve Würzburg’daki terör saldırıları Bavyera’da gündemdeydi. Berlin’deki terör saldırısından sonra noel pazarlarının güvenliğini artırdık. Ama yılbaşı kutlamaları esnasında bir çok yangının çıkması artık normal karşılanıyor.”

2017’deki gündem

Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrae, Şubat’ın ortasında yine olacak Güvenlik Konferansı’na hazırlandıklarını belirtti. Bu sene konferans, yeni ABD hükümeti ile ilk temas ortamı olacağı için sıradışı olacak. 2017 Bira Festivali açılışına belki eski ABD Başkanı Obama ve o zaman görevi bırakmış olacak Amanya Cumhurbaşkanı Gauck’un gelmesi, Andrae için güvenlik durumunun ne kadar iyi olduğuna dair iyi bir işaret. Eğer FC Bayern Münih şampiyon olursa, futbol konusunda daha çok iş çıkacak. Teknik gelişme de bir tehdit, çünkü siber suçlar ve akıllı çip teknolojisi, otomatik araba gibi konular yeni alanlarda suç riski oluşturuyor.

Polis Müdürü Andrae, şöyle devam etti: “Hauptbahnhof ana tren garı etrafında kadın pazarlama ve uyuşturucu alanında özel birimler kurduk. Alkol tüketimi gece vakitleri sorun oluyordu, çünkü insanlar agresifleşiyor, Belediye Başkanı’nın imzasından sonra artık bu haftasonundan itibaren tren garında alkol yasağı geliyor. Arka planda her zaman terör konusunda dikkatliyiz. Burada iki konsept var: terörist radikal halde yurtdışından geliyor, kişi yurtdışına çıkıyor ve radikal halde geri geliyor. Terör konusunun İslam konusu ile bağdaştırılmasını doğru bulmuyoruz, bunlar uluslar arası terörist. 2017’de devlet adamı ziyaretlerinin normal çapta olacağını öngörüyoruz. Tren garı etrafındaki dilenciler sorun, ama trafiğe açık alanda dilenmek yasak değil. Gurur duyduğumuz çok şeffaf toplanma özgürlüğünden dolayı PKK gibi kuruluşlar da yürüyüş yapabiliyorlar.”

“Türk Polisi ile kaçakçılığa karşı iyi işbirliğimiz var”

1 Aralık 2016’da yeni göreve başlayan Münih Federal Polis Müdürü Dr. Karl-Heinz Blümel, Federal Polis’in üç görevini sınır güvenliği, tren yolları güvenliği ve havalimanları olarak sıraladı. Polis Müdürü Blümel şu bilgileri verdi: “Federal Polis’te Almanya çapında 40.000 ve Münih bölgesinde 5.000 eleman çalışıyor, 7.500 kişi de gelecek yıllarda işe alınacak. Türk Polisi ile kaçakçılığa karşı iyi işbirliğimiz var, bu 20 Ocak 2016’da gemi kaçakçılığına karşı başarımızda görüldü. G7 zirvesi bitince mülteci krizi ile beraber sınırdan izinsiz girişler arttı, bundan dolayı Avusturya ile sınır kontrölleri yine başladı, Şubat 2017’e kadar sürecek ve büyük ihtimal uzatılacak. Münih ana tren garı binası içinde zaten 11 Ocak’tan beri alkol yasağı var. Politik motivasyonlu suçlar ve terörizm tren garları ve havalimanları için bir problem. Ama bu konuyu din ile karıştırmamak gerek.”

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