MÜNİH MERKEZE CAMİ TALEBİ

2 Nisan, 2017

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Gülden Kılıç

MÜNİH- Münih’in merkezinde bulunan ana tren garı Hauptbahnhof etrafında bulunan üç ayrı cami peşpeşe kapanınca vatandaş ve Türk işyerlerinin yoğun olduğu Goethestrasse esnafı camisiz kaldı. İslam Kültür Merkezleri Birliği ve IGMG camilerinin sözleşmeleri uzatılmadığından ve son olarak da bağımsız cami olan İslam Birliği Küba Mescidi de sözde teknik güvenlik sebeplerinden dolayı kapatıldı. Hergün binlerce Müslümanın akın akın geldiği ”Bahnhof merkezde” vakit namazlarında ve özellikle cuma namazında mescid olmadığından dolayı insanlar perişan oldu. Camiler kapatılınca ilk zamanlar teşkilatlar cami yeri aramalarına rağmen kiraların pahalı olmasından dolayı yer bulamadılar.

Vatandaş isyan ediyor

Münih merkeze gelen Müslümanlar cami bulamadığından dolayı vakit namazlarını kılmak için Türk iş yerlerine girerek müsait yerlerinin olup olmadığını sormaya başladılar. Gazetemize gelerek konu hakkında şikayette bulunan Acomtec sahiblerinden Serdal Zengin ve ekip arkadaşları hazırladıkları pankartları açarak isyanlarını dile getirdiler. Gerekirse imza kampanyası da başlatabileceklerini dile getiren Zengin, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler. Sosyal devlet olan Almanya’da Müslüman insanların uyum sağlayabilmesi ve ibadetlerini rahatça huzur içerisinde yapabilmeleri için Alman yetkililerinden ve Belediyeden destek beklediklerini dile getirdiler. Gazetemize açıklamada bulunan Zengin, “Sesimizi duyurmak için gerekirse imza kampanyası başlatabiliriz. Münih merkeze bir cami arsası veya hazır bir bina ayrılması için hem Türk yetkililerden hem de Alman resmi makamlarından destek ve yardım bekliyoruz. Bizim dini inaçlarımız gereği ibadetlerimizi kolayca yapabilmemiz için yer gösterilmesi gerekmektedir” dedi.

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