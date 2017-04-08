Münih’te Türk Kitap Sergisi

8 Nisan, 2017

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Aykan İnan

MÜNİH – DİTİB ZSU GmbH Kitabevi, Schanzenbachstrasse 1 adresindeki DİTİB Münih Merkez Camii DİTİM Konferans Salonu’nda 23 Nisan 2017 tarihine kadar iki hafta boyunca her gün saat 10-20 arası açık olacak “7. Münih Kitap Sergisi”ni törenle açtı. Münih Kitabevi Sorumlusu Önder Yıldız’ın daveti üzerine açılış törenine Münih Başkonsolosluğu’ndan Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, Ticaret Ataşesi İsmet Salihoğlu, DİTİB Köln ZSU Genel Müdürü Melih Külahçı, DİTİB Güney Bavyera Bölge Görevlisi Aykan İnan ve çok sayıda Türk STK temsilcisi ile iş adamları katıldılar.

750 çeşit kitap ve her çeşit hediyelik eşya

Başkonsolosluk temsilcileri, açılışta sergideki bütün stantları teker teker dolaştılar ve yetkililerden bilgi aldıktan sonra DİTİB ZSU GmbH hediye setini kabul ettiler. 7. Münih Kitap Sergisi’ni organize eden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Güney Bavyera Temsilcisi Önder Yıldız, “Sergide Kuran, dini, tarihi, güncel, aile ve çocuk kitapları ile Almanca kitaplar olmak üzere 750 çeşit kitap ve mesela ezan okuyan saat gibi DİTİB Köln Merkez Camii motifli her çeşit hediyelik ürünler, CD, DVD ve hac eşyaları bulunmaktadır” dedi.

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